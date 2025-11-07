Obavijesti

VIDEO Dinamo zabio 'petardu' Crnici i nastavio fantastičan niz!

Zagreb: Susret Futsal Dinama i Torcide u 3. kolu SuperSport HMNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Futsal Dinamo je na domaćem terenu s 5-0 pobijedio Crnicu i nastavio pobjednički niz nakon četiri odigrana kola. Ponovo su "modri" bili raspucani te su još jednom sačuvali mrežu netaknutom

Futsal Dinamo nastavio je pobjednički niz u HMNL-u te su Zagrepčani još jednom pokazali da su u sjajnoj napadačkoj formi ove sezone. U Sutinskim Vrelima pala je Crnica s 5-0 u sklopu četvrtog kola. Prvo poluvrijeme je bilo dosta izjednačeno te je završilo 1-0 za Dinamo, a onda su još četiri gola pala u drugom dijelu.

Čvrsta i izjednačena utakmica igrala se u prvom poluvremenu, a onda je u 18. minuti Neven Zonjić zabio za 1-0 i to na prilično komičan način. Golman Piplica bacio je loptu rukom prema svom napadaču, a on se sagnuo i leđima prebacio golmana Crnice koji je izletio van s crte. Tako se otišlo na odmor, a onda je krenula plava rapsodija.

U 23. minuti svoj prvi gol je zabio Tihomir Novak, da bi samo dvije minute kasnije zabio i svoj drugi, a treći Dinama. U 33. za 4-0 zabio je Kristijan Čekol, a minutu kasnije je točku na i stavio Luka Čop.

Dinamo je prvi na tablici nakon četiri odigrana kola i ima plus 20 gol razliku. "Modri" su četvrtoj utakmici prvenstva u nizu zabili najmanje pet golova, a treći put su ostavili mrežu netaknutom. U sljedećem kolu Dinamo gostuje u Osijeku. Crnici je ovo prvi poraz u sezoni i sada je na petom mjestu.

