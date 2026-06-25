VIDEO Dinamovac bacio svoju naciju u očaj. Pogledajte veliki gaf Škota za vodstvo Brazilaca

Brazil i Škotska igraju zadnju utakmicu grupne faze i već u sedmoj minuti Brazilci su poveli 1-0. Veliki tragičar Škota bio je Dinamov stoper Scott McKenna koji je napravio ogroman gaf i praktički poklonio gol protivniku. Nije dobro odgovorio na visoki pritisak i napravio je grešku kod ispucavanja, a "Seleçao" je to bez problema iskoristio.

Foto: Paul Childs

McKenna je bio nonšalantan i u posljednji čas je pokušao ispucati loptu. Blokirao je to Rayan, a lopta se dobila do Vinicius koji je izbio sam pred Gunna i mirno to pospremio za veliko slavlje Brazilaca i potpuno šok kod navijača Škotske. Još jednom je utakmica grozno počela za Škotsku, protiv Maroka su primili gol u drugoj minuti te izgubili utakmicu.

Gol pogledajte OVDJE.

McKenna nije igrao u prve dvije utakmice na Mundijalu te je dobio priliku protiv najtežeg protivnika. Izgleda da ga je pritisak "pojeo" te je napravio ogromnu grešku koja bi Škotsku mogla izbaciti sa Svjetskog prvenstva. Ako ovako ostane, Škotska će ostati na tri boda i na trećem mjestu, a za prolaz dalje morat će se poklopiti dosta rezultata.

Scott McKenna večeras je postao tek četvrti strani igrač u povijesti Dinama koji je kao član maksimirske momčadi nastupio za svoju reprezentaciju na Mundijalu. Prije njega to su ostvarili Alžirac Halil Soudani na Svjetskom prvenstvu 2014., Švicarac Mario Gavranović 2018. te Iranac Sadegh Moharrami 2022. godine.