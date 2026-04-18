VIDEO Dinamovi igrači napravili dva 'glupa' penala. Pogledajte

Dinamo je dočekao Rijeku u derbiju 30. kola HNL-a (2-2) na Maksimiru, a nakon prvog poluvremena rezultat je bio 1-0. Zabio je Beljo već u petoj minuti, ali do kraja poluvremena nije bilo previše uzbuđenja. Drugo poluvrijeme - druga priča.

Već nakon šest minuta igre na semaforu je 1-1, a kazneni udarac je u gol pretvorio Tiago Dantas. Glupost je napravio Sergi Dominguez i neoprezno zamahnuo nogom prema suparniku u šesnaestercu "plavih". Situaciju i gol pogledajte OVDJE

Nakon točno 20 minuta Dantas je zabio za 1-2, a ovog puta je glupost napravio Valinčić, koji je s rukom gurnuo Legba koji se našao u velikoj prilici. Sudac je pokazao na bijelu točku, a nakon petominutne VAR provjere utvrđeno je da se igrač Rijeke našao u dozvoljenoj poziciji pri utrčavanju u prostor. Situaciju pogledajte OVDJE

Dinamo je zabio nakon samo dvije minute za 2-2, ali nakon VAR provjere su gol poništili jer je procijenjeno da je došlo do prekršaja u napadu. Ipak, konačan rezultat postavio je Beljo iz penala u 86. minuti. Sve golove pogledajte OVDJE

"Modri" su vodeća momčad hrvatskog prvenstva sa 70 bodova, a Rijeka je četvrta sa 42.