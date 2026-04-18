Obavijesti

Sport

Komentari 18
UZBUDLJIV DERBI

VIDEO Dinamovi igrači napravili dva 'glupa' penala. Pogledajte

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Dinamovi igrači napravili dva 'glupa' penala. Pogledajte
Foto: Screenshot/MaxSport

Tri penala, poništen gol Dinamu, četiri gola... Mnogo je uzbuđenja bilo u drugom poluvremenu utakmice Dinama i Rijeke na Maksimiru

Admiral

Dinamo je dočekao Rijeku u derbiju 30. kola HNL-a (2-2) na Maksimiru, a nakon prvog poluvremena rezultat je bio 1-0. Zabio je Beljo već u petoj minuti, ali do kraja poluvremena nije bilo previše uzbuđenja. Drugo poluvrijeme - druga priča. 

Već nakon šest minuta igre na semaforu je 1-1, a kazneni udarac je u gol pretvorio Tiago Dantas. Glupost je napravio Sergi Dominguez i neoprezno zamahnuo nogom prema suparniku u šesnaestercu "plavih". Situaciju i gol pogledajte OVDJE

Nakon točno 20 minuta Dantas je zabio za 1-2, a ovog puta je glupost napravio Valinčić, koji je s rukom gurnuo Legba koji se našao u velikoj prilici. Sudac je pokazao na bijelu točku, a nakon petominutne VAR provjere utvrđeno je da se igrač Rijeke našao u dozvoljenoj poziciji pri utrčavanju u prostor. Situaciju pogledajte OVDJE

Dinamo je zabio nakon samo dvije minute za 2-2, ali nakon VAR provjere su gol poništili jer je procijenjeno da je došlo do prekršaja u napadu. Ipak, konačan rezultat postavio je Beljo iz penala u 86. minuti. Sve golove pogledajte OVDJE

"Modri" su vodeća momčad hrvatskog prvenstva sa 70 bodova, a Rijeka je četvrta sa 42. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Rijeka 2-2: Ludi derbi i remi! Rijeka s igračem manje izvukla bod, Belji poništen gol
POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Rijeka 2-2: Ludi derbi i remi! Rijeka s igračem manje izvukla bod, Belji poništen gol

DINAMO - RIJEKA 2-2 Podjela bodova na Maksimiru! Dinamo poveo preko Belje, gosti izjednačili penalom Dantasa. Rijeka je povela na početku drugog djela, a onda je Belji poništen gol, ali je izjednačio na 2-2
FOTO Prije točno godinu dana ostali smo bez Nikole Pokrivača
VELIKI NOGOMETAŠ I ČOVJEK

FOTO Prije točno godinu dana ostali smo bez Nikole Pokrivača

Danas je godinu dana od prometne nesreće kod Karlovca u kojoj je izgubio život Nikola Pokrivač, bivši hrvatski reprezentativac. Čovjek koji je čak tri puta pobijedio rak koštane srži, tragično je preminuo na cesti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026