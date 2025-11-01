VIDEO Dinamovi navijači: 'Pajač nam osvojio derbi! Kovačeviću, ne valja. Hvala za sve i odlazi'

Dinamo se sretno izvukao u derbiju s Rijekom i pobijedio zahvaljujući majstoriji Arbera Hoxhe pred kraj utakmice na Maksimiru. 'Modri' su slavili 2-1 s tim da treba naglasiti da su Riječani bili dosta bolji suparnik u drugom dijelu i po igri itekako bliže golu za preokret nego Dinamo golu za novo vodstvo.

Ipak, pamti se rezultat i on je u korist Zagrepčana, no navijači Dinama nikako nisu zadovoljni. Neke boljke prate 'modru' svlačionicu iz kola u kolo i nezadovoljstvo navijača je sve veće. Posebice s odlukama i taktikom trenera Marija Kovačevića što su istaknuli ispod službene objave Dinamove stranice na Facebooku.

Donosimo najupečatljivije od njih i one koji su izazvali najviše reakcija.

Ne treba pobjeda zavarati. Ovo sto sam vidio me šokiralo... Nakon gola povlačenje kao da je Man. City s druge strane. U 69. minuti Rijeka sedam šuteva, mi nula (u drugom poluvremenu), nema zamjena... Ovo je bilo amatersko vođenje utakmice i pukom srećom zbog majstorije Hoxhe odnosimo 3 boda... Zašto se zadovoljavamo s 1-0 protiv HNL momčadi? Pa što radite od kluba?

s druge strane. U 69. minuti Rijeka sedam šuteva, mi nula (u drugom poluvremenu), nema zamjena... Ovo je bilo amatersko vođenje utakmice i pukom srećom zbog majstorije Hoxhe odnosimo 3 boda... Zašto se zadovoljavamo s 1-0 protiv HNL momčadi? Pa što radite od kluba? Pobjeda koja će nažalost, za kratko, samo gurnuti pod tepih sve probleme. Igra je opet bila loša, posebice drugo poluvrijeme i Dinamo je opasno živio do zadnje sekunde. Poraz bi možda trenutno bio bolan, ali bi dugoročno donio neke promjene na bolje. Ili ne bi?

Bez obzira na rezultat, Kovačević mora otići. Ova momčad je kvalitetna, ali trener nije dorastao ovako velikom zadatku!

Usprkos pobjedi, Kovačević bi trebao dobiti momentalni otkaz. Sam pogled na njega kako uplašeno izgleda može samo ohrabriti protivnika.

Prvih pola sata solidno, drugo poluvrijeme raspad sistema i katastrofa od igre koje zapravo i nema. Dinamovac sam od glave do pete, ali Mišić je zaslužio crveni - udara Fruka na podu, zatim grubo ruši na pod Lasickasa i na kraju u gužvi dohvaća Majstorovića. Hvala Hoxhi, ali igra nam je za k. Pitanje je jesmo li i bod zaslužili, a ne sva tri.

Utakmica koju nismo smjeli pobijediti, a i ne bismo ju pobijedili da je sudac bio realan i isključio Mišića. Na drugo poluvrijeme igrači nisu došli. Igra negledljiva. Pomaka prema naprijed nema. Dvadeset i pet minuta nas pritišću, ne stojimo dobro na terenu, nepokretni, kao da nikada nisu zajedno proveli dvije minute. Kovačević sjedi na klupi i ne mijenja igrača do iza 70. minute...

Živ i zdrav bio Mario, ali hvala i doviđenja.

Ruka u lice uvijek, ali uvijek mora biti crveni karton, šteta sto ga nije i dobio da nas par utakmica spasi svoje de*ilane.

Pobjeda kakva je, dobri čovjek i dalje treba popiti otkaz!

Kao navijač Dinama, Mišić čisti crveni i suspenzija najmanje tri utakmice.

Jako loše. Kova je pročitana knjiga u HNL-u, a skoro svaki put nema plan B.

Bojim se da s ovom jalovom pobjedom nismo ništa napravili. Nemaju želje, nemaju volje, sporo, bezidejno, sve u svemu jako loše već par kola i bojim se kako će ovo izgledati.

Unatoč rezultatu, ovo ne valja. Dinamo već dva mjeseca ovisi samo o inspiraciji Hoxhe, igra je nepostojeća. Žao mi je Kove, ali vrijeme je za promjenu.

Sad vidite zašto Hoxha i Bakrar trebaju igrati prvu, a ostali nek hvataju priliku s klupe.

Možemo pričati kaj hoćemo, ali Pajač nam je osvojio utakmicu...