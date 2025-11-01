DINAMO - RIJEKA 2-1 Ne bismo ni pobijedili da je sudac bio realan i isključio Mišića. Na drugo poluvrijeme igrači nisu došli. Igra negledljiva. Pomaka prema naprijed nema. Dobri čovjek mora otići, smatraju navijači
VIDEO Dinamovi navijači: 'Pajač nam osvojio derbi! Kovačeviću, ne valja. Hvala za sve i odlazi'
Dinamo se sretno izvukao u derbiju s Rijekom i pobijedio zahvaljujući majstoriji Arbera Hoxhe pred kraj utakmice na Maksimiru. 'Modri' su slavili 2-1 s tim da treba naglasiti da su Riječani bili dosta bolji suparnik u drugom dijelu i po igri itekako bliže golu za preokret nego Dinamo golu za novo vodstvo.
Ipak, pamti se rezultat i on je u korist Zagrepčana, no navijači Dinama nikako nisu zadovoljni. Neke boljke prate 'modru' svlačionicu iz kola u kolo i nezadovoljstvo navijača je sve veće. Posebice s odlukama i taktikom trenera Marija Kovačevića što su istaknuli ispod službene objave Dinamove stranice na Facebooku.
Donosimo najupečatljivije od njih i one koji su izazvali najviše reakcija.
- Ne treba pobjeda zavarati. Ovo sto sam vidio me šokiralo... Nakon gola povlačenje kao da je Man. City s druge strane. U 69. minuti Rijeka sedam šuteva, mi nula (u drugom poluvremenu), nema zamjena... Ovo je bilo amatersko vođenje utakmice i pukom srećom zbog majstorije Hoxhe odnosimo 3 boda... Zašto se zadovoljavamo s 1-0 protiv HNL momčadi? Pa što radite od kluba?
- Pobjeda koja će nažalost, za kratko, samo gurnuti pod tepih sve probleme. Igra je opet bila loša, posebice drugo poluvrijeme i Dinamo je opasno živio do zadnje sekunde. Poraz bi možda trenutno bio bolan, ali bi dugoročno donio neke promjene na bolje. Ili ne bi?
- Bez obzira na rezultat, Kovačević mora otići. Ova momčad je kvalitetna, ali trener nije dorastao ovako velikom zadatku!
- Usprkos pobjedi, Kovačević bi trebao dobiti momentalni otkaz. Sam pogled na njega kako uplašeno izgleda može samo ohrabriti protivnika.
- Prvih pola sata solidno, drugo poluvrijeme raspad sistema i katastrofa od igre koje zapravo i nema. Dinamovac sam od glave do pete, ali Mišić je zaslužio crveni - udara Fruka na podu, zatim grubo ruši na pod Lasickasa i na kraju u gužvi dohvaća Majstorovića. Hvala Hoxhi, ali igra nam je za k. Pitanje je jesmo li i bod zaslužili, a ne sva tri.
- Utakmica koju nismo smjeli pobijediti, a i ne bismo ju pobijedili da je sudac bio realan i isključio Mišića. Na drugo poluvrijeme igrači nisu došli. Igra negledljiva. Pomaka prema naprijed nema. Dvadeset i pet minuta nas pritišću, ne stojimo dobro na terenu, nepokretni, kao da nikada nisu zajedno proveli dvije minute. Kovačević sjedi na klupi i ne mijenja igrača do iza 70. minute...
- Živ i zdrav bio Mario, ali hvala i doviđenja.
- Ruka u lice uvijek, ali uvijek mora biti crveni karton, šteta sto ga nije i dobio da nas par utakmica spasi svoje de*ilane.
- Pobjeda kakva je, dobri čovjek i dalje treba popiti otkaz!
- Kao navijač Dinama, Mišić čisti crveni i suspenzija najmanje tri utakmice.
- Jako loše. Kova je pročitana knjiga u HNL-u, a skoro svaki put nema plan B.
- Bojim se da s ovom jalovom pobjedom nismo ništa napravili. Nemaju želje, nemaju volje, sporo, bezidejno, sve u svemu jako loše već par kola i bojim se kako će ovo izgledati.
- Unatoč rezultatu, ovo ne valja. Dinamo već dva mjeseca ovisi samo o inspiraciji Hoxhe, igra je nepostojeća. Žao mi je Kove, ali vrijeme je za promjenu.
- Sad vidite zašto Hoxha i Bakrar trebaju igrati prvu, a ostali nek hvataju priliku s klupe.
- Možemo pričati kaj hoćemo, ali Pajač nam je osvojio utakmicu...
