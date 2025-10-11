VIDEO Djeca bez oca imala su samo jednu želju. A onda se na vratima pojavio on. Ivan Perišić

Hrvatski reprezentativac i igrač PSV-a Ivan Perišić (36) iznenadio je obitelj De Koning koju je u travnju pogodila tragedija kada im je u prometnoj nesreći na motociklu poginuo otac. Perišić je došao upoznati obitelj i pružiti im podršku u teškim trenucima.

Troje djece su obožavatelji Perišića i još su se u srpnju htjeli fotografirati s Hrvatom, međutim Perišić nije otišao na tu stranu terena gdje su se oni nalazili. Nakon neuspjelog pokušaja da se fotografiraju, njihova teta, sestra pokojnog oca, napisala je pismo klubu.

PSV je obitelj pozvao na ručak u jedan nizozemski restoran, a onda se pojavio Perišić. Dječak je od iznenađenja pokrio usta rukom, a djevojčice su počele plakati od sreće. Perišić ih je pozdravio, zagrlio i poklonio im dres. Video je na društvenim mrežama objavio PSV.

- Čuo sam vašu priču. Žao mi je zbog vašeg oca. Nisam ni sekunde oklijevao doći i podržati vas. Uostalom, vi nas podržavate kad ovdje igramo nogomet. Ovo je najmanje što mogu učiniti za vas. Ostani jaka. Za svoju majku, djeda i tetu. Nadam se da ćeš u ovome pronaći snagu - rekao je Perišić djevojčici.