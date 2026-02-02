VIDEO Dječak slavio rođendan na dočeku rukometaša u zračnoj luci: 'Najljepši poklon ikad!'

Ovo ću pamtiti cijeli život, rekao je s osmijehom Luka Fofić, dječak koji je svoj rođendan odlučio proslaviti ondje gdje su se pisale sportske uspomene za pamćenje i to u zagrebačkoj Zračnoj luci, dočekujući hrvatske rukometne reprezentativce.

Naši rukometaši vratili su se u domovinu s brončanom medaljom oko vrata, a na aerodromu ih je dočekalo nekoliko stotina navijača.

Pokretanje videa... 00:23 Rukometaši se vratili u Hrvatsku | Video: Luka Safundžić/24sata

Nakon velike pobjede protiv Islanda u susretu za treće mjesto na Europskom prvenstvu u Herningu, gdje su slavili rezultatom 34:33, emocije su se iz Danske preselile i na hrvatsko tlo.

Poseban dan bio je upravo za Luku, koji je rođendan odlučio provesti uz svoje sportske idole. U prvom redu, s pogledom uprtim prema izlazu za dolaske, nestrpljivo je čekao reprezentativce koje je pratio kroz cijelo prvenstvo.

- Predivno. Ovo mi je najbolji rođendan i najdraži poklon. Pratio sam sve utakmice, dečki su stvarno super, ne znam koga bih posebno izdvojio -rekao nam je Luka, vidno uzbuđen.

Pokretanje videa... 00:14 Rukometaši se vratili u Hrvatsku | Video: Luka Safundžić/24sata

Atmosfera u zračnoj luci bila je užarena. Orile su se navijačke pjesme, među njima i Thompsonovi hitovi “Moj Ivane”, “Ravnoteža” i “Ako ne znaš šta je bilo”, a u jednom trenutku s razglasa je zapjevala i pjesma “Sretan ti rođendan”, posvećena upravo slavljeniku među navijačima. Uz pjesmu, zastave i gromoglasan pljesak, rukometaši su pozdravljeni kao pravi heroji.