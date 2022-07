VIDEO Dječak zamolio Đokovića rekvizit. On ga oduševio gestom

Pravu sportsku stranu pokazao je na terenu u velikom preokretu protiv Jannika Sinnera (20, ATP 13.) Novak Đoković (35, ATP 3.) i ušao u polufinale Wimbledona nakon pet setova i zaostatka od dva seta (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2), a nakon pobjede pokazao je i pravu sportsku stranu kad je neumorno dijelio autograme djeci koja su se okupila uz ogradu.

A jedan mališan upitao ga je bi li mogao dobiti neki suvenir na što je Đoković otišao do službenih ručnika, potpisao i dao ga dječaku. Vjerojatno je onda shvatio da ima još mnogo onih koje bi jako razveselio malim znakom pažnje, a onda je otvorio torbu s 'poklonima'.

Video možete pogledati OVDJE.

Dao je i svoju majicu te dvije šilterice čime je navukao osmijeh na lice mališanima uz ogradu. Njemu to nije bio problem, a njima će ta uspomena ostati zauvijek. U dobrom je raspoloženju napustio teren.

- Bila su to dva različita meča, Jannik je bio bolji u prva dva seta, no u iduća tri seta sam pronašao svoju igru. Oporavio sam se, smirio se. Srećom, treći set sam dobro otvorio i to je možda bilo ključno. Podigao sam samopouzdanje - rekao je Đoković nakon slavlja.

U polufinalu ga čeka meč protiv domaćeg predstavnika Camerona Norrieja (26, ATP 12.) koji je u pet setova s 3-2 slavio protiv Davida Goffina (31, ATP 58.) 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5).

