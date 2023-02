VIDEO Djevojke se ljube, a u pozadini grmi glas hrvatskog trenera: Faster! U pi... više m...

Minute predaha Jasmina Repeše ušle su u legendu, mnogi su se klipovi rezali nakon uputa hrvatskog košarkaškog trenera, a sad je ponovno 'bio u elementu'. Doduše, spoj nespojivog napravio je ovu situaciju komičnom, a režiser se dobro poigrao sa situacijom.

Naime, za vrijeme minute predaha je u dvorani bio aktualan kiss cam, a u toj su atrakciji sudjelovale dvije djevojke koje su se poljubile kad su se pojavile na velikom ekranu. I dok je gledateljima u dvorani sve bilo normalno, oni ispred malih ekrana imali su što čuti u pozadini. Bio je to trener Victorije Libertas.

- Guys, we don't have rhythm against big guys. We don't have rhythm. And every day same thing! Immediately go out pass! Immediately go, they deny, take another one! Immediately go faster. U pi*ku više materinu - grmio je Repeša dok su se djevojke ljubile.

Pokušao je motivirati svoje košarkaše na sebi svojstven način, ali ipak je to ostalo 'u sjeni' videa kojeg je na Twitter profilu objavio nekadašnji hrvatski reprezentativac Miro Bilan.

