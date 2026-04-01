VIDEO Dobro pa je prijateljska! Pogledajte kontroverzni penal za Brazilce protiv 'vatrenih'

Šestu međusobnu utakmicu između Hrvatske i Brazila zasjenila je situacija iz 88. minute, koja je prelomila susret u korist južnoameričke reprezentacije koja je u Orlandu slavila s 3-1. Brazilci su poveli u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena nakon gola Danila, a Lovro Majer vratio je Hrvatsku u egal u 84. minuti.

Ipak, Brazil se vratio u vodstvo u 89. minuti, a prvijenac za reprezentaciju s bijele točke zabio je napadač Igor Thiago na šok i iznenađenje hrvatskih nogometaša. Naime, Endrick je pao u kaznenom prostoru Hrvatske nakon naizgled bezazlenog duela s Josipom Šutalom.

Činilo se kao da je Šutalo sasvim "čisto" osvojio loptu pored brazilskog tinejdžera, ali je američki sudac Guido Gonzales Jr. drugačije gledao na tu situaciju. Šokirao je mnoge na Camping World stadionu u Orlandu te pokazao na bijelu točku, a Thiago, koji je inače napadač engleskog prvoligaša Brentforda, mirno je realizirao penal.

Hrvatski nogometaši iznenađeno su gledali prema američkom sucu, ali on je ostao pri svojoj odluci. Gabriel Martinelli potvrdio je pobjedu Brazilaca golom u sudačkoj nadoknadi.