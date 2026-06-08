VIDEO Dok Modrić zabija, na tribinama emocije! Evo kako su njegovi roditelji proslavili gol...

Hrvatska je pobijedila Sloveniju 2-1 u zadnjoj pripremnoj utakmici prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. Nije to bila najbolja predstava "vatrenih", ali s pobjedom s lakše ide na put. Moguće je da je utakmica u Varaždinu bila posljednja za Luku Modrića (40) u dresu reprezentacije na domaćem tlu, a obilježio ju je na najbolji mogući način.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatski maestro zabio je u 51. minuti za 1-0. Prekrasno je naciljao s ruba kaznenog prostora i matirao Jana Oblaka. Čak 29. gol za reprezentaciju, čime se izjednačio s Eduardom Da Silvom na vječnoj ljestvici strijelaca. Kada je izlazio iz igre, ovacije s tribina čule su se puno dalje od Varaždina, a kapetan je spreman povesti naciju po novo odličje.

Modrić kada je zabio gol okrenuo se prema tribinama i rukom pokazao na nekoga. U srcu navijača bili su njegovi roditelji Radojka i Stipe Modrić koji su s puno emocija proslavili gol svoga sina.Zagrlili su se i pao je poljubac. Prekrasno! Oni su tu i dalje, pratit će njega i Hrvatsku na Mundijalu i zaista je prekrasno vidjeti takve scene.

Video slavlja Modrićevih roditelja pogledajte OVDJE.