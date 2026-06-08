Obavijesti

Sport

Komentari 3
EMOTIVNE SCENE

VIDEO Dok Modrić zabija, na tribinama emocije! Evo kako su njegovi roditelji proslavili gol...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Dok Modrić zabija, na tribinama emocije! Evo kako su njegovi roditelji proslavili gol...
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Luka Modrić zabio je prvi gol za Hrvatsku protiv Slovenije u prijateljskom susretu, a njegovi roditelji su sve pratili na tribinama. S ponosom i njegovim dresom skakali su od sreće

Admiral

Hrvatska je pobijedila Sloveniju 2-1 u zadnjoj pripremnoj utakmici prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. Nije to bila najbolja predstava "vatrenih", ali s pobjedom s lakše ide na put. Moguće je da je utakmica u Varaždinu bila posljednja za Luku Modrića (40) u dresu reprezentacije na domaćem tlu, a obilježio ju je na najbolji mogući način.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatski maestro zabio je u 51. minuti za 1-0. Prekrasno je naciljao s ruba kaznenog prostora i matirao Jana Oblaka. Čak 29. gol za reprezentaciju, čime se izjednačio s Eduardom Da Silvom na vječnoj ljestvici strijelaca. Kada je izlazio iz igre, ovacije s tribina čule su se puno dalje od Varaždina, a kapetan je spreman povesti naciju po novo odličje.

Modrić kada je zabio gol okrenuo se prema tribinama i rukom pokazao na nekoga. U srcu navijača bili su njegovi roditelji Radojka i Stipe Modrić koji su s puno emocija proslavili gol svoga sina.Zagrlili su se i pao je poljubac. Prekrasno! Oni su tu i dalje, pratit će njega i Hrvatsku na Mundijalu i zaista je prekrasno vidjeti takve scene.

Video slavlja Modrićevih roditelja pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
'BIO JE MRTAV' Svake godine sam ga testirao. Pomislio sam: 'Bože, jesmo li nešto previdjeli?'
ERIKSENOV DOKTOR

'BIO JE MRTAV' Svake godine sam ga testirao. Pomislio sam: 'Bože, jesmo li nešto previdjeli?'

Bez uljepšavanja, Eriksen je bio mrtav. I niti jedan doktor mu više neće dati dopuštenje igrati. Ja sam ga testirao 7 godina i njegovi nalazi su bili savršeni, rekao je jedan od najboljih kardiologa u Britaniji
UŽIVO Transferi: Dinamo opet u lovu na bivšu Barcinu zvijezdu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo opet u lovu na bivšu Barcinu zvijezdu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
JABUKA NE PADA DALEKO...

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (15) i Ivan (23) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026