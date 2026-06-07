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VIDEO Dok svira radio... Mario Pašalić poništio grešku Martina Baturine eurogolom pa plakao

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Dok svira radio... Mario Pašalić poništio grešku Martina Baturine eurogolom pa plakao
Foto: SportKlub/screenshot

Pašalić je u 93. minuti nokautirao Sloveniju i rasplakao se nakon Dalićeve pohvale! Baturinina pogreška skoro skupo koštala Vatrene

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Njegov pristup reprezentaciji je bez prigovora i pitanja. Ispunio je sve zahtjeve koje sam pred njega postavio, nikad se nije žalio, na koju god poziciju da sam ga stavio. Uvijek je spreman, ja mu javno zahvaljujem za sve što je napravio za Hrvatsku, rekao je u ponedjeljak Zlatko Dalić.

Kao da je htio uzvratiti za tu pohvalu, Mario Pašalić zabio je pobjednički gol u 93. minuti prijateljske utakmice Hrvatske protiv Slovenije (2-1). Krasno je opalio volejem i pogodio od prečke, bio mu je to 12. gol za "vatrene" u 85. nastupu. Ako ga zdravlje posluži, u idućem ciklusu mogao bi doći i do te stotke u nastupima. I nakon utakmice emotivno je reagirao, pustio suzu.

Gol Marija Pašalića pogledajte OVDJE, a reakciju nakon utakmice OVDJE.

Pašalićeva bomba Janu Oblaku došla je deset minuta nakon što je Andraž Šporar iskoristio neobjašnjivi poklon Martina Baturine. Tražeći Marina Pongračića, poslužio je slovenskog napadača, a ovaj je to kaznio i nakratko zakomplicirao utakmicu.

Grešku Baturine i gol Slovenije pogledajte OVDJE.

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