VIDEO Đoković na rubu živaca. Psovao, urlao pa jedva prošao

Đoković na rubu živaca. Psovao, urlao pa jedva prošao

Novak Đoković prošao je u osminu finala, ali Amerikanac Aleksandar Kovačević, igrač srpskih korijena borio se do kraja i natjerao Đokovića na tri seta, psovke i borbu s vlastitim timom

Novak Đoković pobijedio je Aleksandra Kovačevića, Amerikanca srpskih korijena, sa 6-4, 1-6, 6-4 i plasirao se u osminu finala Indian Wellsa prvi put od 2017. Meč nije bio ni blizu očekivano lagane pobjede. Đoković je izgubio drugi set, vikao na vlastiti tim i imao probleme s gležnjem. Na kraju je ipak prošao i postao drugi najstariji igrač koji je izborio osminu finala Masters 1000 turnira u povijesti. Stariji je bio samo Ivo Karlović, koji je ovaj podvig postigao 40 godina i 13 dana, također u Indian Wellsu.

Đoković je dobro otvorio meč. Već u trećem gemu oduzeo je servis Kovačeviću, mirno čuvao svoj početni udarac do kraja i uzeo prvi set sa 6-4 bez većih problema. Drugi set bio je potpuno drugačija priča, Kovačević je podigao igru, a Đoković je počeo griješiti. Ključni trenutak bio je prvi gem koji je trajao gotovo 14 minuta. Amerikanac je obranio servis, a Đoković je eksplodirao i okrenuo se prema boksu. Đoković je u prvom gemu urlao na tim tražeći bržu reakciju, a u drugom samo podigao glavu i uputio: 'Nevjerojatni ste'.

- Ajde u pi**u materinu - moglo se razaznati s njegovih usana.

Snimku možete pogledati ovdje.

Trener Boris Bošnjaković i sparing partner Carlos Gomez Herrera gledali su u tišini, a Kovačević je slavio u drugom setu uvjerljivo 6-1. U trećem se setu Đoković smirio i preuzeo kontrolu. Treći tenisač svijeta odradio je nekoliko dobrih poena na returnu i zatvorio set i meč sa 6-4, unatoč vidljivim problemima s gležnjem.

U osmini finala Đokovića čeka Jack Draper, koji je prošao Francisca Cerúndola sa 6-1, 7-5. Dvoboj je u srijedu, a u jedinom prijašnjem međusobnom susretu (Wimbledon, 2021.) srpski tenisač odnio je pobjedu.

