VIDEO Đoković na susretu protiv Zvereva cinično dozvao trenera: Nemaš rješenje? Bravo, bravo...

Novak Đoković i Alexander Zverev sastali su se u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu, gdje srpski tenisač ima savršen učinak. Đoković je prije ovog dvoboja ostvario 31 pobjedu u isto toliko nastupa na China Openu, a u Pekingu je osvojio šest naslova. Početak susreta nije prošao prema njegovim željama. Zverev je odmah stigao do breaka, a Đoković je već u ranoj fazi dvoboja pokazao nezadovoljstvo komunikacijom sa svojim stručnim stožerom.

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Nakon jednog promašenog forhenda paralelom okrenuo se prema Viktoru Troickom, koji je prethodno poručio da nema rješenje za nastalu situaciju. Đoković mu je odgovorio sarkastično:

- Nemaš rješenje, bravo.

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Foto: Tingshu Wang

Nedugo poslije došlo je i do rasprave oko jedne odluke suca. Zverev je zatražio provjeru situacije jer je smatrao da je tijekom poena postojalo ometanje, nakon čega je sudac dopustio njegovo ponavljanje. Kao mogući uzrok smetnje spominjao se reklamni pano uz teren.

Foto: Tingshu Wang

Đoković nije bio zadovoljan takvom odlukom. Srpski tenisač smatrao je da je Zverev trebao odmah reagirati ako je primijetio ometanje, a ne tek nakon završetka poena. Igrač bi trebao stati odmah nakon što uoči smetnju, a ne da to učini tek nakon što promaši udarac jer u protivnom tako mogu odigrati još "30" udaraca, rekao je srpski tenisač.

Unatoč problematičnom ulasku u susret, Đoković je u Peking stigao s nizom koji traje od prvog nastupa na ovom turniru. Nakon pobjede nad Yunchaoketeom Buom u osmini finala produžio je savršen omjer na 31-0. Zverev je, s druge strane, u dvoboj s Đokovićem stigao nakon uvjerljive pobjede 6-0, 6-3 protiv Junchenga Shanga. Nijemac je ove godine osvojio Roland Garros i US Open te je uoči turnira bio drugi tenisač svijeta.

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