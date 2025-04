VIDEO Đoković pokazao ružnu infekciju i zabrinuo navijače

Jedan od najboljih tenisača svijeta, Novak Đoković (37), pojavio se pred kamerama uoči ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu, ali njegov izgled zabrinjava fanove, posebno zbog infekcije oka koja mu ne prolazi. Đoković se priprema za novi veliki izazov, ovaj put u gradu u kojem živi. Monte Carlo već mu je dugo domaći teren, pa ističe koliko mu znači nastup na ovom turniru. Ondje će igrati čak 18. put. U razgovoru za službeni kanal turnira rekao je da mu je drago što je ponovno ondje, osobito zato što ondje živi s obitelji i jer su mu djeca ondje rođena.

Pokretanje videa... 00:31 Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

- Lijepo je igrati ovdje nakon svih ovih godina. Oduvijek sam uživao u Monte Carlu, gdje već dugo živim. Djeca su mi ovdje rođena, dobro poznajem ove terene i ljude koji ovdje rade. Klub se tijekom turnira potpuno mijenja - rekao je Đoković.

Unatoč optimizmu, fanove brine stanje njegova oka koje izgleda inficirano. Infekcija traje još od finala Mastersa u Miamiju, gdje ga je iznenađujuće pobijedio Jakub Menšik. Đoković nije otkrio o kakvoj se točno infekciji radi, a ona još uvijek ne jenjava. Liječnici smatraju da infekcija ne bi trebala utjecati na njegov nastup u Monte Carlu, pod uvjetom da je pravilno liječi. Turnir u Monte Carlu započeo je u nedjelju, ali Đoković u prvom kolu ne igra jer ima slobodan prolaz i još čeka protivnika.

U nešto duljem intervjuu koji je dao Sportklubu, srpski tenisač naglašava kako mu zemljana podloga "ne leži".

- Imam ovdje posebnu motivaciju, ali očekivanja su mi ipak manja jer nisam imao vremena kvalitetno se pripremiti za zemlju i turnir. Još uvijek osjećam manje zdravstvene tegobe iz Miamija i trudim se izvući što više iz treninga. Tip sam igrača koji bolje igra kako vrijeme odmiče. Nadajmo se najboljem, ali nemam velika očekivanja.

U drugom kolu Đoković igra protiv boljeg iz dvoboja Stana Wawrinke i Alejandra Tabila.

- Nisam sa Stanom igrao dugo, bio bi to sjajan dvoboj koji bi publika dobro prihvatila. Tabilo je neugodan ljevak, igrao sam nedavno protiv njega i izgubio. Manje se fokusiram na to protiv koga igram, a više na to kako ja igram i koliko mogu pokazati - rekao je.

Odgovorio je i na pitanje koliko ga je pogodio poraz od Menšika u finalu Miamija.

- Bio je to nezgodan poraz, protivnik je bio bolji. Dobro je servirao i igrao je konstantno tijekom cijelog meča. Ja nisam igrao najbolje, ali općenito sam zadovoljan turnirom. Ondje sam igrao najbolje još od Olimpijskih igara u Parizu. Zadovoljan sam, ali sada slijedi nešto potpuno drugo na zemlji.

Nakon razlaza s Goranom Ivaniševićem, trenersku ulogu preuzeo je Andy Murray, no Đoković otkriva da on neće biti s njim u Monte Carlu na početku turnira.

- Murray neće doći, ovaj tjedan uz mene će biti brat, a Andy će se priključiti kasnije - zaključio je.