VIDEO Đoković šokirao: Smučilo mu se usred meča sa Sinnerom?

Polufinalni dan na Australian Openu 2026. godine ostat će zapamćen kao jedan od fizički najzahtjevnijih u novijoj povijesti tenisa. Dok su se najbolji svjetski igrači borili za mjesto u finalu pod nemilosrdnim australskim suncem, dva najveća imena, Novak Đoković i Carlos Alcaraz, dosegla su krajnje granice izdržljivosti. Naime, obojica su snimljena kako se skrivaju iza ručnika, očito se boreći s mučninom i povraćanjem.

Incidenti su se dogodili tijekom dva odvojena, ali jednako iscrpljujuća meča. Carlos Alcaraz je prvi probio led u svom maratonskom okršaju protiv Alexandera Zvereva, koji je trajao nevjerojatnih pet sati i 27 minuta. U trećem setu, pri rezultatu 3-3, kamere su uhvatile Alcaraza kako se obraća svom timu riječima: "Povratio sam, ne znam trebam li nešto uzeti".

Kasnije je potvrđeno da je mladi Španjolac čak dva puta povraćao u ručnik. S druge strane, Novak Đoković, koji se tijekom cijelog turnira borio sa želučanim problemima, doživio je sličnu sudbinu kasnije istog dana u svom meču protiv Jannika Sinnera. Snimku možete pogledati OVDJE.

Sve se odvijalo u tjednu kada je Melbourne pogodio povijesni toplinski val s temperaturama koje su dosezale i do 45 stupnjeva Celzijevih.