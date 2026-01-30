Obavijesti

Sport

Komentari 5
VELIKA BORBA U AUSTRALIJI

VIDEO Đoković šokirao: Smučilo mu se usred meča sa Sinnerom?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Đoković šokirao: Smučilo mu se usred meča sa Sinnerom?
Foto: Eurosport/screenshot

Teniski triler na vrućem Australian Openu! Đoković i Alcaraz povraćali usred mečeva, boreći se s vrućinom i iscrpljenošću. Melbourne postavlja nove rekorde s 45°C! Tko će izdržati do kraja

Admiral

Polufinalni dan na Australian Openu 2026. godine ostat će zapamćen kao jedan od fizički najzahtjevnijih u novijoj povijesti tenisa. Dok su se najbolji svjetski igrači borili za mjesto u finalu pod nemilosrdnim australskim suncem, dva najveća imena, Novak Đoković i Carlos Alcaraz, dosegla su krajnje granice izdržljivosti. Naime, obojica su snimljena kako se skrivaju iza ručnika, očito se boreći s mučninom i povraćanjem.

Incidenti su se dogodili tijekom dva odvojena, ali jednako iscrpljujuća meča. Carlos Alcaraz je prvi probio led u svom maratonskom okršaju protiv Alexandera Zvereva, koji je trajao nevjerojatnih pet sati i 27 minuta. U trećem setu, pri rezultatu 3-3, kamere su uhvatile Alcaraza kako se obraća svom timu riječima: "Povratio sam, ne znam trebam li nešto uzeti".

Kasnije je potvrđeno da je mladi Španjolac čak dva puta povraćao u ručnik. S druge strane, Novak Đoković, koji se tijekom cijelog turnira borio sa želučanim problemima, doživio je sličnu sudbinu kasnije istog dana u svom meču protiv Jannika Sinnera. Snimku možete pogledati OVDJE.

Sve se odvijalo u tjednu kada je Melbourne pogodio povijesni toplinski val s temperaturama koje su dosezale i do 45 stupnjeva Celzijevih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Istra dovela igrača iz HNL-a, Inter nastavlja lov na Perišića, Livi u Dinamu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovela igrača iz HNL-a, Inter nastavlja lov na Perišića, Livi u Dinamu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Sigurdsson oštro: Stavili su nas u bus kao zaleđenu piletinu. Recite kad mogu otići odavde!
ZBOG GROZNIH UVJETA

Sigurdsson oštro: Stavili su nas u bus kao zaleđenu piletinu. Recite kad mogu otići odavde!

Ostale ekipe, neke od njih, stoje u hotelu i imaju bolju pripremu za polufinale. Ne prihvaćam ovo. Moram se javiti kada je nepošteno prema nekim momčadima, rekao je hrvatski izbornik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026