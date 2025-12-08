VIDEO Dončić se vratio nakon rođenja kćeri u strašnoj formi, LeBron kao u mlađim danima...

To je najbolji osjećaj na svijetu. Imam dvije kćeri, tako da očekujem da će pretvoriti moj život u pakao, haha! Našalio se ovim riječima slovenski košarkaš Luka Dončić (26), koji je zbog rođenja drugog dijeteta propustio dvije utakmice svojih Los Angeles Lakersa. Vratio se u noći s nedjelje na ponedjeljak i pomogao Lakersima doći do 16. pobjede u sezoni.

Momčad J.J. Redicka je sa 112-108 pobijedila Philadelphia 76erse, a Dončić je bio prvo ime utakmice. Zabio je 31 koš, uhvatio 15 skokova i podijelio 11 asistencija za, pomalo i iznenađujuće, tek drugi triple-double u sezoni, iako bilježi praktički devet skokova i asistencija u sezoni...

Foto: Rob Gray

Dončić je vrlo dobru pomoć imao u LeBronu Jamesu, koji je imao najbolju utakmicu u ovoj sezoni s 29 koševa, sedam skokova i šest asistencija. Neki su se zabrinuli kako je "Kralj" ubacio u nižu brzinu, ali izgleda kako se James ne planira skloniti s najveće košarkaške scene.

"To je bilo nevjerojatno, to je bio LeBron iz mlađih dana. Drago mi je što je bio tu da nas spasi," komentirao je Dončić nakon utakmice, a James je sa svojih 10 vezanih koševa u završnici utakmice riješio pitanje pobjednika. Sixerse je predvodio Tyrese Maxey s 28 koševa, sedam skokova i devet asistencija.

Lakersi su na omjeru od 16-6, a Sixersi 13-9.

Jokić blizu triple-doublea, OKC opet slavio

Mnogi su pomislili, možda pomalo i naivno, kako je pobjednički niz Oklahome City Thunder pod znakom pitanja nakon što je zbog ozljede lakta s utakmice otpisan MVP lige i NBA finala, Shai Gilgeous-Alexander. Ipak, ususret početku utakmice, zbog ozljede je otpisan bio i Lauri Markannen, najbolji strijelac i igrač Jazza, koji se nisu uspjeli nametnuti bez svoje prve violine.

Oklahoma je pokazala brutalnu formu u prvoj četvrtini, u kojoj je slavila s nevjerojatnih 45-20, dovoljno da zapečati pitanje pobjednika. Za aktualne je prvake to već bila 23. pobjeda u sezoni iz 24 utakmica, kao i 15. u nizu, čime je Oklahoma izjednačila prošlogodišnji najduži pobjednički niz. Jazz je na 8-14.

Do nove, 16. pobjede u sezoni, stigli su i Denver Nuggetsi, a Nikola Jokić bio je nadomak novom triple-double učinku. Uz 28 koševa, imao je i devet skokova te 11 asistencija. Ipak, Jamal Murray je s 34 koševa predvodio Nuggetse do nove pobjede.