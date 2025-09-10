Obavijesti

VIDEO Dončić urlao na suce pa dobio tehničku, kasnije psovao i pokazivao im da su 'kupljeni'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Sportklub

Tijekom cijelog susreta Dončić se svađao sa sucima, a nakon što mu je dosuđen faul u napadu, počeo je psovati suce i pokazivati im gestu novaca rukama, aludirajući da su kupljeni

Slovenija je tri četvrtine vodila Njemačku u četvrtfinalu EuroBasketa, ali su svjetski prvaci ipak uspjeli okrenuti i doći do polufinala. Luka Dončić odigrao je sjajnu utakmicu i ubacio 39 koševa uz devet skokova i sedam asistencija, ali to ipak nije bilo dovoljno za polufinale. Tijekom cijele utakmice slovenska zvijezda svađala se sa sucima, a psovke su bile standardni vokabular u ovoj utakmici. 

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Italy v Slovenia
Foto: Ints Kalnins

Na samom startu utakmice Dončić je pokušao iznuditi prekršaj, ali nije ga dobio te je odmah krenuo u "razgovor" sa sucem. Počeo je vikati na suca koji mu je odmah dao tehničku nakon čega se Dončić počeo čuditi i širiti ruke. Nije mu bilo jasno kako nije dobio faul te je odmah krenuo u pritisak na suce, ali nije završilo dobro po njega.

Video tehničke pogledajte OVDJE.

Tenzije na relaciji suci Dončić nisu jenjavale ni u nastavku. U trećoj četvrtini sviran mu je faul u napadu na što je opet poludio te pokazao klupi da traži pregled snimke. Dok se to odvijalo rukom je jednom od sudaca pokazao da su plaćeni, a onda počeo i psovati. Iako je bio lud na suce, odigrao je fenomenalnu utakmicu i ponovo bio prvo ime susreta, ali nije uspio dovući Sloveniju do polufinala.

Gestu rukama i kako suce "časti" riječima pogledajte OVDJE.

