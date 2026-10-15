VIDEO Drama na Maksimiru: VAR i sjajni Beljo spasili Dinamo

Nogometaši Dinama u dramatičnoj završnici stigli su do minimalne pobjede (1-0) protiv Anderlechta u 2. kolu Europske lige. Opasno je Dinamo visio i nekoliko puta ga je sjajno spašavao golman Dominik Kotarski koji je zaključao gol. I kad se već mislilo da će završiti bez golova, Dinamo je stigao do pobjede.

U trećoj minuti sudačke nadoknade obećavala je akcija Dinama. Nakon Hoxhina ubačaja s lijeve strane Dani Rodriguez pogodio je loptom u ruku Reabciuka. Izraelski sudac išao je pogledati VAR snimku i pokazao je na bijelu točku.

Beljo je u 96. minuti uzeo loptu, pucao po sredini i lopta je završila u mreži. Nakon pogotka, utakmice je završila. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.