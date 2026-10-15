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EUROPSKA LIGA

VIDEO Drama na Maksimiru: VAR i sjajni Beljo spasili Dinamo

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Drama na Maksimiru: VAR i sjajni Beljo spasili Dinamo
Foto: Sportklub
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DINAMO - ANDERLECHT 1-0 'Modri' sada nakon dva kola imaju četiri osvojena boda

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Nogometaši Dinama u dramatičnoj završnici stigli su do minimalne pobjede (1-0) protiv Anderlechta u 2. kolu Europske lige. Opasno je Dinamo visio i nekoliko puta ga je sjajno spašavao golman Dominik Kotarski koji je zaključao gol.  I kad se već mislilo da će završiti bez golova, Dinamo je stigao do pobjede. 

U trećoj minuti sudačke nadoknade obećavala je akcija Dinama. Nakon Hoxhina ubačaja s lijeve strane Dani Rodriguez pogodio je loptom u ruku Reabciuka. Izraelski sudac išao je pogledati VAR snimku i pokazao je na bijelu točku. 

Beljo je u 96. minuti uzeo loptu, pucao po sredini i lopta je završila u mreži. Nakon pogotka, utakmice je završila. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE

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Komentari 4
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