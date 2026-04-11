Reli zvijezda je izletila na utrci WRC-a u Hrvatskoj. I opet su ga zvali na ručak! 'Nikud ne ideš'

Adrien Fourmaux (30) očito voli WRC Croatia Rally. Ne nužno zbog utrkivanja, već i zbog gostoprimstva ljudi u kućicama kraj kojih deseci jurilica prolaze, a u pitoreskna sela diljem sjeverozapadne Hrvatske sliju se tisuće navijača. Francuski vozač relija u subotu je morao odustati nakon izlijetanja i velikih oštećenja na stražnjem dijelu Hyundaija, trebao bi opet voziti u nedjelju.

A kako bi mu pomogli da se oporavi od šoka, jedna je obitelj njega i suvozača pozvala na ručak. Na meniju je, čini se, bila punjena paprika i pečenje. I to su ponosno objavili iz njegove momčadi Hyundai Motorsport na društvenim mrežama.

"Paze ih. Ako izletite sa staze, možda vaš lokalci pozovu na ručak", napisali su.

"Nikud ne ideš dok ne pojedeš do kraja", javio se u komentaru poznati hrvatski vozač Juraj Šebalj.

"Adrien bi se mogao naviknuti izlijetati, samo zbog besplatnih ručkova", dodao je jedan stranac.

E, sad se vraćamo na početak priče. Jer Fourmauxu ovo nije prvo takvo iskustvo. Prije četiri je godine, naime, svega 200 metara od starta na jednom brzincu u Krašiću uletio ljudima u dvorište. Padala je kiša, a vlasnici kuće pozvali su njega i kolegu unutra, na toplo.

- Dao nam je hrane i ugrijao nas, stvarno mi je žao njegova stabla - kazao je tada Fourmaux, koji je trenutačno četvrti u prvenstvenom poretku, osam puta završio je treći protekle tri sezone, a pamti i dva druga mjesta iz Saudijske Arabije lani i Kenije ove godine.

Neće pobijediti u Hrvatskoj ni ove godine, ali bi mogao postati jedan od njenih najboljih besplatnih promotora u svijetu.