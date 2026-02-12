Obavijesti

VIDEO Dule ratnik! U minuti mu na 'živo' namjestili prst, on se vratio u igru pa oduševio

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Utakmica Kiela s Rhein Neckar Löwena ponudila dinamičnu i čvrstu igru s mnogo oštrih prekršaja, a obilježio ju je i trenutak u kojem se ozlijedio Domagoj Duvnjak

Rukometaši Kiela ostvarili su važnu pobjedu u 20. kolu Bundeslige. Na zahtjevnom gostovanju kod Rhein Neckar Löwena slavili su 28-27 golom u posljednjoj sekundi i tako ostvarili bodove koji ih drže u vrhu prvenstva. Trenutačno zauzimaju četvrto mjesto, s osam bodova manje od vodećeg Magdeburga.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Utakmica je ponudila dinamičnu i čvrstu igru s mnogo oštrih prekršaja, a obilježio ju je i trenutak u kojem se ozlijedio Domagoj Duvnjak. Hrvatski reprezentativac i bivši kapetan nacionalne momčadi u jednom je duelu nezgodno iskrenuo prst. Odmah je napustio teren, a fizioterapeut mu je nakon brze intervencije vratio prst na mjesto. Unatoč bolovima, Duvnjak se vratio u igru i izazvao oduševljenje navijača Kiela, ali i poštovanje rukometne javnosti u Njemačkoj.

Iako se nije bio među strijelcima, Duvnjak je pridonio pobjedi jednom asistencijom te još jednom potvrdio ulogu lidera na terenu. Drugi Hrvat u redovima Kiela, brončani reprezentativac Veron Načinović, postigao je jedan pogodak.

