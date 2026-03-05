Obavijesti

Sport

Komentari 2
VELIKE GREŠKE

VIDEO Dva puta VAR je morao ispravljati Kolarića kod penala. Poslušajte komunikaciju

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Dva puta VAR je morao ispravljati Kolarića kod penala. Poslušajte komunikaciju
Foto: HNS

Prva situacija u kojoj je Guillamón igrao rukom dogodila se u 53. minuti, a druga duboko u sudačkoj nadoknadi. Raci je kopačkom udario Jurića, no Kolarić isprva to nije vidio kao penal

Admiral

Šef sudačke komisije Bertrand Layec donio je pravorijek o jadranskom derbiju između Rijeke i Hajduka koji se odigrao u srijedu u sklopu četvrtfinala Kupa. Nakon dramatične završnice i više od 20 minuta nadoknade Rijeka je uspjela izboriti polufinale i pobijediti 3-2. Susret je obilježio niz pogrešaka glavnog suca Patrika Kolarića, ali i VAR sobe koja je zajedno s njim pogriješila u čak pet situacija.

Jedna od situacija u kojoj je VAR ispravio Kolarića dogodila se u 53. minuti kada nije prepoznao igranje rukom Guillamóna u vlastitom kaznenom prostoru. Igrači Rijeke odmah su reagirali, no Kolarić samo je odmahnuo rukom. Ipak, iz VAR sobe pozvali su ga na provjeru.

- Evo ti mjesto kontakta. Sad ćeš dobiti usporeno pa u punoj brzini - poručuju Patriku Kolariću iz VAR-a prilikom pregleda snimke.

- Dobro. Odavde se ništa ne vidi.

- Evo ti sad petica.

- Aha, sad vidim. Ima pokret ruke prema lopti i lopta je izvan tijela. Dosudit ću kazneni udarac.

- Evo ti i druga kamera.

- Ne, pokret ruke ide prema lopti, proširen je obujam. Svirat ću kazneni udarac - zaključuje komunikaciju glavni sudac.

Još jedna sporna situacija bila je i kazneni udarac za izjednačenje u 14. minuti sudačke nadoknade koji su provjeravali u VAR sobi. Ron Raci zahvatio je kopačkom Antu Mateja Jurića na što je napadač Rijeke odmah pao, a u bolovima je bio i stoper Hajduka.  Isprva niti ovo glavni sudac nije vidio kao penal, ali je zato pozvan na provjeru.

- Evo mjesto kontakta. Sad će ići usporeno. Evo i u punoj brzini - poručuje Ivan Matić iz VAR-a.

- Dobro - kaže Patrik Kolarić.

- Čekaj, pokazat ću ti kameru sedam i sad ćeš dobiti još jednu kameru - nadovezuju se iz VAR-a.

- Dobro, dosudit ću kazneni udarac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?
FOTO: OPET U FOKUSU

Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon utakmice Rijeke i Hajduka u kojoj se obrušio na suca, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026