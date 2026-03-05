Prva situacija u kojoj je Guillamón igrao rukom dogodila se u 53. minuti, a druga duboko u sudačkoj nadoknadi. Raci je kopačkom udario Jurića, no Kolarić isprva to nije vidio kao penal
VIDEO Dva puta VAR je morao ispravljati Kolarića kod penala. Poslušajte komunikaciju
Šef sudačke komisije Bertrand Layec donio je pravorijek o jadranskom derbiju između Rijeke i Hajduka koji se odigrao u srijedu u sklopu četvrtfinala Kupa. Nakon dramatične završnice i više od 20 minuta nadoknade Rijeka je uspjela izboriti polufinale i pobijediti 3-2. Susret je obilježio niz pogrešaka glavnog suca Patrika Kolarića, ali i VAR sobe koja je zajedno s njim pogriješila u čak pet situacija.
Jedna od situacija u kojoj je VAR ispravio Kolarića dogodila se u 53. minuti kada nije prepoznao igranje rukom Guillamóna u vlastitom kaznenom prostoru. Igrači Rijeke odmah su reagirali, no Kolarić samo je odmahnuo rukom. Ipak, iz VAR sobe pozvali su ga na provjeru.
- Evo ti mjesto kontakta. Sad ćeš dobiti usporeno pa u punoj brzini - poručuju Patriku Kolariću iz VAR-a prilikom pregleda snimke.
- Dobro. Odavde se ništa ne vidi.
- Evo ti sad petica.
- Aha, sad vidim. Ima pokret ruke prema lopti i lopta je izvan tijela. Dosudit ću kazneni udarac.
- Evo ti i druga kamera.
- Ne, pokret ruke ide prema lopti, proširen je obujam. Svirat ću kazneni udarac - zaključuje komunikaciju glavni sudac.
Još jedna sporna situacija bila je i kazneni udarac za izjednačenje u 14. minuti sudačke nadoknade koji su provjeravali u VAR sobi. Ron Raci zahvatio je kopačkom Antu Mateja Jurića na što je napadač Rijeke odmah pao, a u bolovima je bio i stoper Hajduka. Isprva niti ovo glavni sudac nije vidio kao penal, ali je zato pozvan na provjeru.
- Evo mjesto kontakta. Sad će ići usporeno. Evo i u punoj brzini - poručuje Ivan Matić iz VAR-a.
- Dobro - kaže Patrik Kolarić.
- Čekaj, pokazat ću ti kameru sedam i sad ćeš dobiti još jednu kameru - nadovezuju se iz VAR-a.
- Dobro, dosudit ću kazneni udarac.
