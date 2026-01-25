VIDEO Džeko zabio u debiju za Schalke, bivši igrač Hajduka bio je dvostruki strijelac u remiju

U 19. kolu 2. Bundeslige hrvatski napadač Ivan Prtajin zabio je dva pogotka nakon ulaska s klupe. U 61. minuti je izašao na travnjak, a već u prvom dodiru s loptom glavom je pogodio za 1:0 Kaiserslauterna u gostima kod Schalkea, a onda je u 83. minuti još jednom zatresao protivničku mrežu. Bivši igrač Hajduka i Union Berlina sada je na 11 ligaških golova u sezoni i treći je strijelac lige.

Međutim, Kaiserslautern nije uspio uzeti pobjedu. U 67.minuti u igru je ušao Edin Džeko i upisao prvi nastup u dresu Schalkea. Utakmica je završila remijem (2-2), a prvi gol za smanjenje zaostatka zabio je upravo Džeko u 87. minuti susreta, a onda je u 90. izjednačio Kenan Karaman nakon kornera. Sve golove možete pogledati OVDJE.

Foto: Marcus Hirnschal

Tim remijem Schalke ostaje na vrhu druge lige s 39 bodova, ali mu je drugoplasirani Darmstadt sad samo dva boda udaljen. Kaiserslautern je šesti s 31 bodom.