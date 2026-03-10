VIDEO E to je uživanje! Navijač Atletica gledao kako se Spursi raspadaju pa si složio sendviče

Atletico je s 5-2 razbio Tottenham Igora Tudora u prvoj utakmici osmine finala Lig eprvaka. U 15. minuti bilo je 3-0 za Madriđane, a obrana Spursa napravila je nevjerojatne greške. Čudo kako je lagano Atletico došao do 3-0 pa i do 4-0 te na kraju sve završio "petardom". ITottenham je uspio zabiti dva gola i malo popraviti dojam. Na poluvremenu utakmice, dok su svi još pokušali shvaiti što se dogodilo, prikazala se sjajan scena.

Foto: Violeta Santos Moura

Naime, na stadionu Atletico Madrida, jedan navijač počeo je slagati sendviče s pršutom i to na sred tribine. Zaključio je da je njemu i njegovim prijateljima potrebna okrijepa nakon onog što su gledali u prvom dijelu, a uz razigrani Atletico, uživali su i u sendvičima. Može se reći da je baš svega bilo u Madridu.

Sendviče pogledajte OVDJE.

Tudoru svakako nije do sendviča nakon utakmice jer mu je ovo četvrti poraz u četvrtoj utakmici na klupi Spursa. Ne ide mu u Premier ligi, ne ide mu u Ligi prvaka i ovo već postaje zabrinjavajuće. Stigao je kao "vatrogasno riješenje", a mogao bi jako brzo dobiti otkaz ako se nastave nizati ovakve katastrofe.