Video: Ederson nokautirao svog stopera koji je morao u bolnicu

Deset minuta prije kraja utakmice City je vodio protiv Arsenala 2-0, a na jednu dugu loptu izašao je golman Ederson (26) i žestoko pokupio svog stopera Erica Garciju (19) koji je odmah odvezen u bolnicu na preglede

<p>Stadioni su prazni pa bi se uzvik 'mojaaaa' trebao jako dobro čuti. No, neki se put dogodi da se suigrači jednostavno ne stignu maknuti jedan od drugoga i to zna završiti katastrofalno kao što je završilo na utakmici <strong>Manchester</strong> <strong>Cityja </strong>i <strong>Arsenala </strong>(<strong>3-0</strong>). Golman <strong>Ederson </strong>je izašao na dugu loptu kako bi spasio moguće utrčavanje, a na kraju je teško nokautirao mladog stopera <strong>Erica</strong> <strong>Garciju </strong>(19).</p><p>Fernandinho je odmah digao ruke u zrak ukazujući na to kako je mladi Španjolac u teškom stanju, a sudac <strong>Taylor </strong>ekspresno je dopustio medicinskoj službi da utrči na teren. Doktori 'građana' odmah su igraču stavili ovratnik te mu iz mjera predostrožnosti na usta i nos stavili masku s kisikom.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Premier/a113604-Zastrasujuce-je-izgledalo-Igrac-Cityja-lezi-nokautiran.html" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Hitna ga je odmah odvezla u bolnicu gdje je prošao preglede te je otpušten iz bolnica. Slijedi mu par dana odmora, ali i pretraga kako bi se utvrdila reakcija tijela na napor nakon ovakvog nokauta. Sigurno neće igrati protiv Burnleyja, a nakon malo odmora vjerojatno će se vratiti treninzima.</p><p>Brazilac je odmah otišao u posjet Španjolcu te na Instagramu objavio kako je s mladim <strong>Ericom </strong>sve uredu.</p>