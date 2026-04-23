VIDEO 'El pistolero' kao u starim danima. Pogledajte čudesan gol

Inter Miami ove sezone brani titulu te je u prvih devet utakmica skupio 18 bodova. Sada je na četvrtom mjestu s 18, šest manje od prvog San Josea. Dobra je stvar što Inter nakon poraza u prvom kolu niže pozitivne rezultate, a nova tri boda stigla su na gostovanju kod Salt Lakea. Momčad iz Miamija zabila je dva fenomenalna gola.

Inter nije uspio probiti obranu domaćih u prvom dijelu, ali i Salt Lake imao je nekoliko dobrih prilika. Odluka je pala u zadnjih 10 minuta utakmice. U 82. minuti je Segovia iz kornera dodao De Paulu na 20-ak metara od gola. Argentinac je razmislio, prišao korak bliže i odapeo, a lopta je završila u rašljama. Neobranjiv gol i sjajna uvertira za ono što se dogodilo minutu kasnije.

Gol De Paula pogledajte OVDJE.

Brzo je Inter dobio posjed natrag, golman Saint Clair poslao je sjajnu dugu loptu prema naprijed. Lijepo su kombinirali Betrame i Suarez, odigrali dva dupla pasa, a onda je "el pistolero" podsjetio na svoje najbolje dane u Barceloni. Drugo dodavanje suigrača bilo je sjajno, a Suarez je bez razmišljanja opalio volej i pogodio u isti onaj kut gdje i De Paul. Spektakularnim golom porbinuo se da pauka u rašljama više nema.

Tako je Inter brzim golovima došao do tri boda i nastavio lov na prvo mjesto. Sezona je tek počela tako da vremena ima za sve. Leo Messi odigrao je cijeli susret za Inter iz Miamija.