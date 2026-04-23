SUAREZOVA MAJSTORIJA

VIDEO 'El pistolero' kao u starim danima. Pogledajte čudesan gol

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Luis Suarez je spektakularnim golom zapečatio pobjedu Inter Miamija protiv Salt Lakea i podsjetio na dane u Barceloni. Inter je pobijedio 2-0, a ni prvi gol De Pula "nije za baciti"

Inter Miami ove sezone brani titulu te je u prvih devet utakmica skupio 18 bodova. Sada je na četvrtom mjestu s 18, šest manje od prvog San Josea. Dobra je stvar što Inter nakon poraza u prvom kolu niže pozitivne rezultate, a nova tri boda stigla su na gostovanju kod Salt Lakea. Momčad iz Miamija zabila je dva fenomenalna gola.

Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

Inter nije uspio probiti obranu domaćih u prvom dijelu, ali i Salt Lake imao je nekoliko dobrih prilika. Odluka je pala u zadnjih 10 minuta utakmice. U 82. minuti je Segovia iz kornera dodao De Paulu na 20-ak metara od gola. Argentinac je razmislio, prišao korak bliže i odapeo, a lopta je završila u rašljama. Neobranjiv gol i sjajna uvertira za ono što se dogodilo minutu kasnije.

Brzo je Inter dobio posjed natrag, golman Saint Clair poslao je sjajnu dugu loptu prema naprijed. Lijepo su kombinirali Betrame i Suarez, odigrali dva dupla pasa, a onda je "el pistolero" podsjetio na svoje najbolje dane u Barceloni. Drugo dodavanje suigrača bilo je sjajno, a Suarez je bez razmišljanja opalio volej i pogodio u isti onaj kut gdje i De Paul. Spektakularnim golom porbinuo se da pauka u rašljama više nema.

Tako je Inter brzim golovima došao do tri boda i nastavio lov na prvo mjesto. Sezona je tek počela tako da vremena ima za sve. Leo Messi odigrao je cijeli susret za Inter iz Miamija.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
