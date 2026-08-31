VIDEO Emotivne scene nakon Pukštasova govora, igrači ga zagrlili: 'Odlazim kao muškarac'

Nakon šest godina provedenih na Poljudu, Rokas Pukštas oprostio se od Hajduka, a klub je nakon potvrde njegova transfera u Middlesbrough objavio snimku posljednjih trenutaka s momčadi.

Američki veznjak teško je skrivao emocije nakon svoje posljednje utakmice za Bijele. I nije moglo biti boljeg kraja, Pukštas je pobjedničkim golom protiv Rakowa odveo Hajduk do europske jeseni, a samo nekoliko dana kasnije oprostio se od suigrača.

U svlačionici je nakon velike pobjede održao govor momčadi. Njegove riječi izazvale su snažne emocije među igračima, a kada je završio, suigrači su mu odmah prišli. Uslijedili su zagrljaji, a potom su Pukštasa podigli i bacali u zrak.

- Bog je dobar, hvala vam puno. Ovdje sam šest godina i želim vam reći da ste mi svi bili braća. Danas smo ginuli jedni za druge. Nevjerojatan osjećaj, kao da je bilo finale. Znao sam da to možemo učiniti zajedno. Mnogo sam naučio od svih vas. Došao sam ovako kao dijete. I nadam se da odlazim kao muškarac. Sjajna pobjeda za kraj. Volim vas sve. I opet, Bog je dobar. Hvala vam puno - rekao je Pukštas.

Time je zaključeno jedno važno poglavlje njegove karijere. U Hajduk je stigao još kao tinejdžer, prošao juniorski pogon i izborio se za mjesto u prvoj momčadi. Bijeli dres nosio je 142 puta te pritom zabio 27 golova.