BIH GOSTUJE NA CIPRU

VIDEO Emotivne scene: Navijači BiH na putu na utakmicu zapjevali Halidove pjesme...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dnevni avaz

BiH večeras od 20.45 u Larnaci gostuje kod Cipra u 6. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a 'zmajevi' će i tamo imati podršku svojih navijača koji su odali počast velikom Halidu Bešliću

Prošlo je već 11 godina otkako su reprezentativci BiH igrali svoje prvo i posljednje veliko natjecanje. Bilo je to Svjetsko prvenstvo u Brazilu, od tada su proživjeli bezbroj padova i razočaranja, bilo je pitanje hoće li Edin Džeko više ikada predstavljati svoju zemlju na velikoj pozornici, no dobio je iznenadnu priliku.

BiH igra fenomenalno u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Imaju četiri pobjede i jedan poraz, od Austrije, direktnog konkurenta za prvo mjesto u skupini. Izjednačeni su na ljestvici s 12 bodova, ali Austrijanci imaju utakmicu manje. Prvo mjesto izravno vodi na Mundijal, dok će drugoplasirana reprezentacija ići u kvalifikacije. Bez obzira na poraz u Zenici od glavnog konkurenta, 'zmajevi' vjeruju da se mogu plasirati na SP. 

Zenica: Kvalifikacije za FIFA Svjetsko prvenstvo, 3. kolo, Bosna i Hercegovina - San Marino
Zenica: Kvalifikacije za FIFA Svjetsko prvenstvo, 3. kolo, Bosna i Hercegovina - San Marino | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Večeras od 20.45 sati u Larnaci gostuju kod Cipra u 6. kolu kvalifikacija. Reprezentativce i navijače BiH je dva dana uoči utakmice ražalostila jedna tužna vijest. Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u utorak u Sarajevu u 72. godini.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika
Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Cijela regija oplakuje jednog od najvećih pjevača s ovih prostora, brojni su se okupili u Sarajevu i zapjevali njegove pjesme njemu u čast, a odali su mu počast i navijači koji idu na utakmicu na Cipar. 

Dok su autobusom putovali do odredišta, pjevali su pjesme velikog Halida Bešlića...

@avaz.tv SVE U ZNAKU HALIDA BEŠLIĆA / Grupa navijača Bosne i Hercegovine otputovala je na izlet u Agia Napu gdje će provesti vrijeme na prekrasnim plažama prije večerašnje utakmice protiv Kipra. Krenuli su s pjesmom prije dva dana preminulog našeg Halida Bešlića. Video: Sol Azur - Buena Vista #halidbeslic #kipar #bih #sport ♬ original sound - Dnevni avaz

