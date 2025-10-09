VIDEO Emotivne scene: Navijači BiH na putu na utakmicu zapjevali Halidove pjesme...

Prošlo je već 11 godina otkako su reprezentativci BiH igrali svoje prvo i posljednje veliko natjecanje. Bilo je to Svjetsko prvenstvo u Brazilu, od tada su proživjeli bezbroj padova i razočaranja, bilo je pitanje hoće li Edin Džeko više ikada predstavljati svoju zemlju na velikoj pozornici, no dobio je iznenadnu priliku.

BiH igra fenomenalno u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Imaju četiri pobjede i jedan poraz, od Austrije, direktnog konkurenta za prvo mjesto u skupini. Izjednačeni su na ljestvici s 12 bodova, ali Austrijanci imaju utakmicu manje. Prvo mjesto izravno vodi na Mundijal, dok će drugoplasirana reprezentacija ići u kvalifikacije. Bez obzira na poraz u Zenici od glavnog konkurenta, 'zmajevi' vjeruju da se mogu plasirati na SP.

Zenica: Kvalifikacije za FIFA Svjetsko prvenstvo, 3. kolo, Bosna i Hercegovina - San Marino | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Večeras od 20.45 sati u Larnaci gostuju kod Cipra u 6. kolu kvalifikacija. Reprezentativce i navijače BiH je dva dana uoči utakmice ražalostila jedna tužna vijest. Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u utorak u Sarajevu u 72. godini.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Cijela regija oplakuje jednog od najvećih pjevača s ovih prostora, brojni su se okupili u Sarajevu i zapjevali njegove pjesme njemu u čast, a odali su mu počast i navijači koji idu na utakmicu na Cipar.

Dok su autobusom putovali do odredišta, pjevali su pjesme velikog Halida Bešlića...