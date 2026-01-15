Obavijesti

DOŠAO JE KRAJ

VIDEO Emotivni oproštaj bivšeg dinamovca i talijanskog kluba: Stvari nisu išle kako smo željeli

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: Luigi Canu/LiveMedia / ipa-agency.net

og je u Cagliari stigao 2020. godine i upisao ukupno 80 nastupa, no njegov puni potencijal nažalost su spriječile teške ozljede

Admiral

Hrvatski veznjak Marko Rog i talijanski prvoligaš Cagliari službeno su završili svoju šestogodišnju suradnju. Klub sa Sardinije potvrdio je sporazumni raskid ugovora, a od bivšeg dinamovca oprostio se dirljivom objavom na društvenim mrežama koja je izazvala lavinu emotivnih reakcija navijača.

Cagliari je na svom službenom X profilu objavio video u trajanju od nešto više od minute i pol, koji sažima Rogov put u crveno-plavom dresu s brojem šest. Snimke njegovih najboljih poteza, golova protiv momčadi poput Salernitane i Fiorentine te slavlja s navijačima na stadionu Unipol Domus isprepletene su s osobnom porukom samog igrača.

U videu, Rog se s emotivnim osmijehom zahvalio svima u klubu i navijačima. Priznao je da "mnoge stvari nisu išle kako smo željeli", jasno aludirajući na teške ozljede koje su mu uvelike obilježile karijeru, ali je s velikim poštovanjem istaknuo zahvalnost "narodu sardskom", suigračima i cijelom klubu.

Other - Cagliari award ceremony for promotion to Serie A
Foto: Luigi Canu/LiveMedia / ipa-agency.net

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće pregleda, a ispod nje su se zaredali komentari podrške i zahvale. Navijači su Roga ispratili s ogromnim poštovanjem, prepoznajući njegovu borbu i profesionalizam unatoč pehovima s ozljedama.

"Hvala Marco, zaslužio si sigurno više. Sretno, dečko", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Onaj osmijeh na kraju... Hvala Marko". Poruke poput "Prvak u svakom smislu" i "Tužan dan" najbolje opisuju gorko-slatki osjećaj koji je ovaj odlazak ostavio među pristašama kluba.

Italian soccer Serie B match - Cagliari Calcio vs Genoa CFC
Foto: Luigi Canu/LiveMedia / ipa-agency.net

Odlazak nije veliko iznenađenje, što su potvrdili i poznati talijanski sportski novinari poput Gianluce Di Marzia i Nicoloa Schire. Rog je u Cagliari stigao 2020. godine i upisao ukupno 80 nastupa, no njegov puni potencijal nažalost su spriječile teške ozljede. U službenom priopćenju, klub mu je zahvalio na svemu i zaželio sreću u nastavku karijere. Iako njegova sljedeća destinacija još nije službeno poznata, mediji nagađaju o mogućem povratku u Hrvatsku ili odlasku u Ujedinjene Arapske Emirate.

OSTALO

