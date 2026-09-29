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SVE SE ZAKOMPLICIRALO

VIDEO Engleska dobila Češku. Evo što to znači za Hrvatsku i koliko bodova treba za prolazak

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Engleska dobila Češku. Evo što to znači za Hrvatsku i koliko bodova treba za prolazak
Foto: Lee Smith
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Englezi pregazili Čehe i puni samopouzdanja stižu na Rujevicu! Duel s Hrvatskom može odlučiti sudbinu vatrenih u Ligi nacija

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Engleska nogometna reprezentacija isprala je gorak okus nakon domaćeg subotnjeg poraza od Španjolske (3-2) pobjedom na gostovanju kod Češke (2-0) kojom se vratila u igru za prolazak u četvrtfinale Lige nacija, u istoj skupini u kojoj su i "vatreni".

Česima su kola krenula nizbrdo u 25. minuti kad je Pavel Šulc dobio crveni karton i bilo je pitanje vremena kad će obrana domaćih popustiti u Pragu. A dogodilo se to u drugoj minuti drugog poluvremena golom Anthonyja Gordona na dodavanje Trenta Alexander-Arnolda.

Video pogledajte OVDJE.

Harry Kane nastavio je gdje je stao, zabio i petu utakmicu zaredom u svim natjecanjima u 69. za konačnih 2-0. Česi su još i dobro prošli s obzirom na to da je "gordi albion" uputio 22 udarca prema golu, oni samo šest. I sad se momčad Thomasa Tuchela okreće prvom ključnom dvoboju, subotnjem gostovanju kod Hrvatske na Rujevici (18 sati).

Taj će dvoboj uvelike odrediti i šanse "vatrenih" da se dokopaju jednog od prva dva mjesta u skupini i prođu u četvrtfinale, što bi u društvu prve i treće reprezentacije svijeta s proteklog Svjetskog prvenstva bilo ogromno ostvarenje.

Hrvatskoj bi bilo iznimno važno ne završiti na posljednjem mjestu u skupini nakon šest kola jer bi tako osigurali status nositelja u kvalifikacijama za Euro 2028., koje određuje isključivo plasman u Ligi nacija, a budu li i jedna od dvije najbolje trećeplasirane selekcije, ostat će i u najjačem razredu. U suprotnom će za ostanak razigravati s drugoplasiranim reprezentacijama iz Lige B.

Za drugo mjesto u skupini Lige nacija u prethodna četiri izdanja Lige nacija jednom je bilo dovoljno sedam, jednom i šest bodova, ali s obzirom na nemoć Češke to će ove godine po svemu sudeći biti najmanje osam bodova (45 posto šanse), a realnije devet (73 posto) ili deset (93 posto).

Liga nacija, Liga A, skupina 3

Češka - Hrvatska 1-2
Engleska - Španjolska 2-3
Češka - Engleska 0-2
Španjolska - Hrvatska 4-1
Hrvatska - Engleska (subota, 18 sati)
Španjolska - Češka (subota, 20.45)
Hrvatska - Španjolska (utorak, 20.45)
Engleska - Češka (utorak, 20.45)
Engleska - Hrvatska (12. studenog, 20.45)
Češka - Španjolska (12. studenog, 20.45)
Hrvatska - Češka (15. studenog, 20.45)
Španjolska - Engleska (15. studenog, 20.45)

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