Manchester United je razočarao protiv Bournemoutha (2-2); Maguire je skrivio penal i dobio crveni karton na samom kraju utakmice. 'Crveni vragovi' borit će se za top četiri do kraja sezone da igraju u Ligi prvaka
VIDEO Engleski reprezentativac tragičar Uniteda. Ovo mu nije prvi put, a navijači su bijesni
Manchester United kiksao je u petak navečer protiv Bournemoutha na otvaranju 31. kola Premier lige. Utakmica na Vitality stadionu završila je 2-2, a za 'crvene vragove' zabio je Bruno Fernandes s bijele točke u 61. minuti te James Hill autogol 10 minuta nakon. Za domaće su pogodili Ryan Christie i Eli Kroupi. Glavni krivac na susretu smatra se stoper Uniteda Harry Maguire koji je skrivio penal u 78. minuti utakmice i dobio crveni karton na opće zgražanje gostujućih navijača.
Engleski reprezentativac je napravio oštar start na Evanilsonu. Brazilac je u trku dobio loptu na 20 metara od gola te prošao pored 'ukopanog' Engleza i izbio sam pred Lammensom, ali stoper se koristio rukama i oborio brzonogog centarfora za izravni crveni karton i penal kojeg je u 78. minuti realizirao Kroupi. Skrivljeni prekršaj te najbolje trenutke sa susreta pogledajte OVDJE.
United je sada treći na tablici s 55 bodova nakon 31 odigrane utakmice. Ima šest bodova manje od gradskog rivala Cityja i četiri boda više od Aston Ville.
Bournemouth je na sredini ljestvice, deseti je s 42 boda i jedina ekipa u prvenstvu koja je na zadnjih pet utakmica svaki put odigrala neriješeno. Za prvoligaški status ne bi se trebali bojati, a do kraja sezone preostalo im je sedam susreta u Premier ligi.
