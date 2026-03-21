VIDEO Engleski reprezentativac tragičar Uniteda. Ovo mu nije prvi put, a navijači su bijesni

Manchester United kiksao je u petak navečer protiv Bournemoutha na otvaranju 31. kola Premier lige. Utakmica na Vitality stadionu završila je 2-2, a za 'crvene vragove' zabio je Bruno Fernandes s bijele točke u 61. minuti te James Hill autogol 10 minuta nakon. Za domaće su pogodili Ryan Christie i Eli Kroupi. Glavni krivac na susretu smatra se stoper Uniteda Harry Maguire koji je skrivio penal u 78. minuti utakmice i dobio crveni karton na opće zgražanje gostujućih navijača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izbacili Man United, a za njih se navija u Varaždinu: U fan clubu Grimsbyja je osmero 'luđaka'

Engleski reprezentativac je napravio oštar start na Evanilsonu. Brazilac je u trku dobio loptu na 20 metara od gola te prošao pored 'ukopanog' Engleza i izbio sam pred Lammensom, ali stoper se koristio rukama i oborio brzonogog centarfora za izravni crveni karton i penal kojeg je u 78. minuti realizirao Kroupi. Skrivljeni prekršaj te najbolje trenutke sa susreta pogledajte OVDJE.

Foto: Hannah McKay

United je sada treći na tablici s 55 bodova nakon 31 odigrane utakmice. Ima šest bodova manje od gradskog rivala Cityja i četiri boda više od Aston Ville.

Bournemouth je na sredini ljestvice, deseti je s 42 boda i jedina ekipa u prvenstvu koja je na zadnjih pet utakmica svaki put odigrala neriješeno. Za prvoligaški status ne bi se trebali bojati, a do kraja sezone preostalo im je sedam susreta u Premier ligi.