VIDEO Engleza isključili protiv Meksika, cijeli svijet pita se istu stvar. Tuchel: Zvat ćemo Trumpa

Jarell Quansah prvi je nogometaš na Svjetskom prvenstvu koji je dobio crveni nakon onog američkom reprezentativcu Falorinu Balogunu u pobjedi protiv BiH (2-0). Engleza su isključili zbog nesmotrenog i opasnog starta na Jesusa Gallarda u 54. minuti utakmice Meksika i Engleske na Azteci. Bilo je to kod vodstva 2-1 za domaćina, a unatoč manjku igrača, Europljani su izdržali i pobjedom 3-2 prošli u četvrtfinale, gdje ih u subotu očekuje Norveška.

No svi se sad pitaju je li ranije poništen crveni Balogunu, koji će smjeti igrati u osmini finala protiv Belgije (utorak, 2 sata) nakon intervencije administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa i odluke Fifine disciplinske komisije koja je preinačila crveni karton u uvjetnu kaznu, otvorio Pandorinu kutiju. Odnosno, zašto i Quansah ne bi bio dostupan za iduću utakmicu?

Engleski izbornik Thomas Tuchel osvrnuo se na isključenje Baloguna i sarkastično komentirao što bi engleski savez trebao napraviti.

- Da budem jasan, to nije bio crveni karton. VAR se uključio i donio odluku. Tko je poništava i po kojoj osnovi? To je čudno. Želimo konzistentnost. Declan Rice nije trebao dobiti žuti. Hoće li Francuskoj poništiti žuti Michaelu Oliseu? Gdje to počinje i gdje završava? Hoćemo li se žaliti na Quansahov crveni? Bi li Harry Kane trebao pitati predsjednika Trumpa? Možda i bi.

Isključenje je rasplamsalo raspravu na društvenim mrežama.

"U redu je, samo premijer treba nazvati Infantina i poništit će crveni", piše jedan Englez.

"To je crveni karton osim ako se ne zoveš Messi", piše drugi, aludirajući na oproštenu kaznu za Argentinca u prvom kolu protiv Alžira, kad se nekako provukao bez ikakvog kartona za gaženje protivnika kramponima po potkoljenici.

"To ne bi trebao biti crveni jer je prvo dirao loptu", brane Quansaha engleski navijači.

"Nije ni htio dići stopalo, proklizalo mu je po lopti."

"Samo neka kralj Charles nazove Trumpa kako bi poništio suspenziju."

"Balogunu su poništili crveni jer nije bilo namjere, tako bi trebali i ovaj put", pišu.

Svaki crveni karton od uvođenja na SP-u 1970. rezultirao je automatskom suspenzijom od najmanje jedne utakmice. Svaki... do Balogunova. Što slijedi? O tome će vjerojatno još biti puno govora među nogometnim pravnicima.