VIDEO Erling Haaland ne staje s golovima! Zabio dva za proboj Cityja na drugo mjesto ljestvice

Nogometaši Manchester Cityja su na svom stadionu Etihad svladali Bourneomouth s 3-1 u utakmici 10. kola engelske Premier lige, čime su se probili na drugo mjesto prvenstvene ljestvice.

Dvostruki strijelac za City bio je Erling Haaland (17, 33), a za oba pogotka mu je asistirao Rayan Cherki. Treći pogodak za domaću momčad postigao je Nico O'Reilly u 60. minuti. Strijelac izjednačujućeg gola za goste je u 25. minuti bio Tyler Adams.

Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za City, a Mateo Kovačić nije bio u sastavu. Haaland je ove sezone zabio 17 golova u 13 utakmica.

Momčad Pepa Guardiole je sa 19 bodova došla na drugo mjesto, a za vodećim Arsenalom zaostaje šest bodova. Po 18 bodova imaju Liverpool i Bournemouth.

West Ham United je u prvom nedjeljnom dvoboju 10. kola prekinuo niz od tri poraza pobijedivši na Olimpijskom stadionu u Londonu Newcastle United sa 3-1. Gosti su poveli u 4. minuti golom Jacoba Murphyja, no uslijedio je preokret već do kraja prvog poluvremena. Lucas Paqueta je izjednačio u 35. minuti, a autogolom Sven Botmana "Čekićari" su poveli u petoj minuti sučevog dodatka. Konačnih 3-1 u osmoj minuti dodatka na kraju drugog poluvremena postavio je Tomaš Souček.