VIDEO Erling Haaland prerušio se u Jokera i iznenadio građane

Erling Haaland (25) jedan je od igrača u Premier ligi. Ove je sezone već zabio 11 golova u devet ligaških utakmica, a povodom Noći vještica odlučio se iznenaditi stanovnike Manchestera.

Naime, Norvežanin se prerušio u Jokera i izašao među stanovnike u gradu. Pohodio je trgovine, a poneki građani čak su prepoznali o kome se radi. Sve je Haaland dokumentirao u videu na svom YouTube kanalu pod nazivom "Bio sam tajni Joker na ulicama Manchestera".

City idući prvenstveni dvoboj igra protiv Bournemoutha u nedjelju. "Građani" su peta momčad Premier lige sa 16 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, dok je Bournemouth drugi s 18 bodova.