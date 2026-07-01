VIDEO Europljane šokirao prizor s krova stadiona Svjetskog prvenstva: 'Nama je to igrica...'

"Ne mogu Amerikanci bez oružja", "Mora li to biti ovako očito, znam da su tu zbog sigurnosti, ali može to suptilnije", "Europljanima sad smeta što im netko čuva sigurnost", "To se događa svugdje po svijetu na svakom važnom sportskom događaju", "Ove si uspio primijetiti, ima ih još 20 puta toliko skrivenih na stadionu. Rade svoj posao, čuvaju nas"... Nižu se komentari pod snimku koju je na Instagramu objavio influencer Caden Davis. Na snimci, koja je nastala tijekom dvoboja Njemačke i Paragvaja, Davis je snimio snajperiste na krovu stadiona...

"Jeste li ikada tražili snajperiste na bilo kojem američkom sportskom događaju?", upitao je influencer pratitelje.

I mnoge od njih šokirao.

"Ovo nikad nisam doživio u Europi. Ne govorim da ih nema po našim stadionima, ali nikad ovako javno", komentirao je jedan pratitelj...

- Snajperisti su prisutni na svim važnijim sportskim događajima u SAD-u. Čak i na utakmicama sveučilišta. Ja ih uvijek pokušam pronaći kad idem na neku utakmicu - kaže autor viralne snimke..

Slični prizori viđeni su i na drugim stadionima Svjetskog prvenstva, koriste 'vidljivu silu', gledatelji čak igraju igricu "Pronađi snajpera" kad se ništa pametno ne događa na terenu.

U Europi je policija diskretnija, ali snajperisti su bili prisutni na nekim utakmicama visokog rizika. Kad ih koriste, ne ističu se.



