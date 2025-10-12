Obavijesti

FARANI SRUŠILI ČEŠKU

VIDEO Evo gola koji je praktički odveo Hrvatsku na Mundijal

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

FARSKI OTOCI - ČEŠKA 2-1 Česi su sada u nezavidnoj poziciji, prosuli su sve dobro što su učinili tijekom ovih kvalifikacija. A Hrvatska je došla na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo

Farski Otoci slave veliku pobjedu u 7. kolu skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Farani su fantastičnom predstavom srušili Češku 2-1 te Hrvatskoj učinili veliku, veliku uslugu.

Jer Česi su sada u nezavidnoj poziciji, prosuli su sve dobro što su učinili tijekom ovih kvalifikacija pa doveli u pitanje i svoj plasman na Mundijal jer Farani im dišu za vratom i samo su bod iza njih.

Naravno, bilo bi ravno čudu kada Češka ne bi osvojila drugo mjesto u skupini. U zadnjem kolu igra kod kuće protiv Gibraltara dok Farani idu na gostovanje kod 'vatrenih' u Rijeku. No, matematički je i dalje moguće da upravo Farski Otoci zauzmu drugo mjesto na kraju kvalifikacija. Nadrealno i ravno znanstvenoj fantastici, ali postoji mogućnost.

Farani su poveli u 67. minuti preko Sorensena da bi Karabec poravnao rezultat u 78. minuti. Ipak, Martin Agnarsson prometnuo se u junaka Farskih Otoka kada je u 81. minuti zabio snalažljiv gol kojim je Hrvatsku pogurao prema Svjetskom prvenstvu.

Češka obrana reagirala je kriminalno i sama sebi podmetnula nogu, a Agnarsson se najbolje snašao u trenutku kada je dobio loptu, a pred sobom imao prazan gol. Uspio je zabiti i svojoj reprezentaciji donijeti veliko slavlje.

VIDEO: FARSKI OTOCI - ČEŠKA 2-1

