Zmajevi šokirali Kanadu u Torontu! Lukić glavom zabio za delirij i vodstvo BiH na odmoru
LUDILO
VIDEO Evo kako je BiH povela protiv Kanade! Prekrasan gol
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Bosna i Hercegovina odigrala je pravo, čvrsto prvo poluvrijeme i zasluženo vodi na odmoru. "Zmajevi" su odlično otvorili susret i krenuli agresivno. Kanada je zatim preuzela posjed, a onda je stigao šok za domaćine u Torontu.
Bosna i Hercegovina zaradila je korner, Ivan Bašić je ubacio na prvu stativu. Tamo je Sead Kolašinac visoko skočio i fenomenalno glavom prebacio loptu u srce peterca, a onda se ukazao Jovo Lukić. Sjajni napadač Cluja pokazao je zašto je džoker Sergeja Barbareza ovu utakmicu i glavom zakucao za apsolutni delirij na stadionu, ali i diljem BiH.
Gol pogledajte OVDJE.
"Zmajevi" sada moraju izdržati u drugom dijelu.
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