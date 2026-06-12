VIDEO Evo kako je BiH povela protiv Kanade! Prekrasan gol

Bosna i Hercegovina odigrala je pravo, čvrsto prvo poluvrijeme i zasluženo vodi na odmoru. "Zmajevi" su odlično otvorili susret i krenuli agresivno. Kanada je zatim preuzela posjed, a onda je stigao šok za domaćine u Torontu.

Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

Bosna i Hercegovina zaradila je korner, Ivan Bašić je ubacio na prvu stativu. Tamo je Sead Kolašinac visoko skočio i fenomenalno glavom prebacio loptu u srce peterca, a onda se ukazao Jovo Lukić. Sjajni napadač Cluja pokazao je zašto je džoker Sergeja Barbareza ovu utakmicu i glavom zakucao za apsolutni delirij na stadionu, ali i diljem BiH.

Gol pogledajte OVDJE.

"Zmajevi" sada moraju izdržati u drugom dijelu.