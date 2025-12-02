Obavijesti

ČUDESNA INTERVENCIJA

VIDEO Evo kako je Gvardiol izvukao City! 'Heroj, legenda'

Piše Josip Tolić,
VIDEO Evo kako je Gvardiol izvukao City! 'Heroj, legenda'
Gvardiol postao junak Cityja! U 98. minuti spriječio izjednačenje Fulhama i osigurao pobjedu 5-4. Navijači ga slave kao legendu

U spektakularnoj golijadi na Craven Cottageu, gdje je Manchester City svladao Fulham 5-4, najvažniji trenutak susreta nije bio ni Haalandov jubilarni 100. gol u Premier ligi, ni Fodenova dva majstorska udarca, već potez hrvatskog braniča Joška Gvardiola u samoj završnici.

Sve golove lude utakmice pogledajte OVDJE.

Duboko u sudačkoj nadoknadi, u 98. minuti, pri rezultatu 5-4, Joshua King se našao u prilici koja je mirisala na izjednačenje. Njegov udarac već je prošao golmana, ali Gvardiol se sprintom vratio do gol-linije i pravovremenim udarcem izbio loptu. Hrvatski reprezentativac spasio je tri boda "građanima" koji su umalo prosuli vodstvo od četiri gola.

Fenomenalnu intervenciju Gvardiola pogledajte OVDJE.

Taj potez, naravno, nije prošao bez silnih pohvala Cityjevih navijača. "Ti si heroj", jednoglasno su mu poručili. Klupski profil prozvao ga je legendom.

