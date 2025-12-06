Obavijesti

Sport

Komentari 34
DINAMOV HEROJ

VIDEO Evo kako je Hoxha bacio u trans dinamovce pred kraj!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Evo kako je Hoxha bacio u trans dinamovce pred kraj!
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

U 12. minuti nadoknade Hoxha je zabio za izjednačenje i spasio bod zagrebačkoj momčadi. Maksimir je eksplodirao, a igrači su s klupe uletjeli na teren

Nevjerojatan derbi odigrali su Dinamo i Hajduk na Maksimiru. Vidjeli smo utakmicu u kojoj je bilo svega. Nebrojeno žutih kartona, poništen gol i penal, crvene kartone. Hajduk je poveo preko Šege i Dinamo nije izgledao dobro nakon gola, ali je u 12. minuti nadoknada uspio pronaći mrežu gostiju te je Arber Hoxha zabio za 1-1 i ludnicu na Maksimiru.

Pritisnuo je Dinamo u toj beskrajnoj sudačkoj nadoknadi i naleti su se isplatili. Lopta je došla do Kulenovića koji se oslobodio, on puca, ali Silić još jednom brani fenomenalno. Ipak, lopta se odbila do natrčalog Hoxhe koji nije imao težak zadatak i posprema u praznu mrežu. Eksplodirao je Maksimir u tom trenu, igrači su uletjeli na teren, a navijači su na tribini padali jedni preko drugih.

Gol pogledajte OVDJE.

Zaitsa pravi derbi, u svakom smislu te riječi. Veliki naboj, veliki rivalitet te će se obje momčadi zadovoljiti bodom. Hoxha po ko zna koji put ove sezone spašava Dinamo te "modri" na kraju ipak ne idu kući u suzama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 34
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a
FOTOGALERIJA

Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a

Uoči derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru prisjetili smo se dekora koji su na tribinama priredile njihove navijačke skupine prije velikih utakmica. Koja vam se najviše svidjela?
Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a
TEŠKA SKUPINA

Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a

Iz prvog pota je Hrvatska izvukla Engleze, imali smo sreće s reprezentacijom iz trećeg pota (Panama), ali zato nije imala sa četvrtim potom (Gana). S Engleskom igramo 17. lipnja, s Panamom 23.06., a s Ganom 27. lipnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025