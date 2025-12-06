VIDEO Evo kako je Hoxha bacio u trans dinamovce pred kraj!

Nevjerojatan derbi odigrali su Dinamo i Hajduk na Maksimiru. Vidjeli smo utakmicu u kojoj je bilo svega. Nebrojeno žutih kartona, poništen gol i penal, crvene kartone. Hajduk je poveo preko Šege i Dinamo nije izgledao dobro nakon gola, ali je u 12. minuti nadoknada uspio pronaći mrežu gostiju te je Arber Hoxha zabio za 1-1 i ludnicu na Maksimiru.

Pritisnuo je Dinamo u toj beskrajnoj sudačkoj nadoknadi i naleti su se isplatili. Lopta je došla do Kulenovića koji se oslobodio, on puca, ali Silić još jednom brani fenomenalno. Ipak, lopta se odbila do natrčalog Hoxhe koji nije imao težak zadatak i posprema u praznu mrežu. Eksplodirao je Maksimir u tom trenu, igrači su uletjeli na teren, a navijači su na tribini padali jedni preko drugih.

Gol pogledajte OVDJE.

Zaitsa pravi derbi, u svakom smislu te riječi. Veliki naboj, veliki rivalitet te će se obje momčadi zadovoljiti bodom. Hoxha po ko zna koji put ove sezone spašava Dinamo te "modri" na kraju ipak ne idu kući u suzama.