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VIDEO Evo kako je komentator HRT-a reagirao na golove Muse i Baturine: Petrinec u elementu

Piše 24sata,
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VIDEO Evo kako je komentator HRT-a reagirao na golove Muse i Baturine: Petrinec u elementu
Foto: HRT/Screenshot, Canva

Utakmicu je s tribina stadiona u Dallasu komentirao Luka Petrinec, koji je sve to jako emotivno proživljavao.

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Hrvatska je izgubila na startu Svjetskog prvenstva, Engleska je bila bolja s 4-2. U dosad najboljoj utakmici Mundijala mogli smo vidjeti pregršt šansi, bio je to 'run 'n gun' nogomet, prilike su se nizale jedna za drugom...

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U prvom dijelu dvaput smo se uspjeli vratiti iz rezultatskog minusa, očekivali smo kako ćemo na krilima Musinog gola za 2-2 krenuti pod vodstvo, ali drugo poluvrijeme Engleska je izdominirala, samo je raspoloženi Dominik Livaković zaslužan što Englezi nisu zabili koji gol više...

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Utakmicu je s tribina stadiona u Dallasu komentirao Luka Petrinec, koji je sve to jako emotivno proživljavao.

OVDJE pogledajte kako je to izgledalo na komentatorskoj poziciji u trenucima kad je Hrvatska zabila dva gola...

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