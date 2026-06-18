VIDEO Evo kako je komentator HRT-a reagirao na golove Muse i Baturine: Petrinec u elementu

Hrvatska je izgubila na startu Svjetskog prvenstva, Engleska je bila bolja s 4-2. U dosad najboljoj utakmici Mundijala mogli smo vidjeti pregršt šansi, bio je to 'run 'n gun' nogomet, prilike su se nizale jedna za drugom...

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U prvom dijelu dvaput smo se uspjeli vratiti iz rezultatskog minusa, očekivali smo kako ćemo na krilima Musinog gola za 2-2 krenuti pod vodstvo, ali drugo poluvrijeme Engleska je izdominirala, samo je raspoloženi Dominik Livaković zaslužan što Englezi nisu zabili koji gol više...

Utakmicu je s tribina stadiona u Dallasu komentirao Luka Petrinec, koji je sve to jako emotivno proživljavao.

OVDJE pogledajte kako je to izgledalo na komentatorskoj poziciji u trenucima kad je Hrvatska zabila dva gola...