'Maratonac' Petar Sučić sve je ostavio u prašini. Ni engleske zvijezde ne mogu mu parirati...

Marcelo Brozović godinama je bio "pluća" naše reprezentacije. Na gotovo svakoj utakmici igrač s najvećom kilometražom, koji je i oplemenjivao našu igru, a nakon što je otišao u reprezentativnu mirovinu, pribojavali smo se kako ćemo bez njega. No pojavio se igrač iz Bugojna i dostojno ga zamijenio. U svakom smislu.

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Da je majstor s loptom, dokazao je Petar Sučić (22) kad je prije tri godine konačno dobio priliku u Dinamu, a kakva je klasa, dokazuje sad u dresu Intera i reprezentacije. A kakve tek aerobne kapacitete ima....

Više to nije niti iznenađenje, ali naš veznjak najviše je pretrčao u porazu od Engleske (4-2) na otvaranju Svjetskog prvenstva, čak 12,3 km. Za usporedbu, Brozović je prije četiri godine protiv Japana tijekom 120 minuta pretrčao 16,3 km. Više od 10 kilometara pretrčali su i Joško Gvardiol i Josip Stanišić, a 37-godišnji Ivan Perišić stao je na 9,8 km.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što se tiče engleske reprezentacije, najbliži našemu maratoncu Sučiću bio je veznjak Elliot Anderson, koji je, prema dostupnim podacima, pretrčao kilometar manje. I nije to jedina kategorija u kojoj je briljirao, imao je najviše sprintova na utakmici, čak 63, a 58 puta izašao je u presing na protivnika. Naša vrijedna radilica i genijalac. 