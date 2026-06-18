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ANKETA Treba li Hrvatska i dalje igrati s trojicom u obrani? Već je triput izgubila u četiri utakmice

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Treba li Hrvatska i dalje igrati s trojicom u obrani? Već je triput izgubila u četiri utakmice
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Vatreni" pali od Engleske 4-2, a Dalićeva trojka u obrani opet je pod povećalom! Ostaje pitanje: je li to dobitna formula ili rizik

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Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske 4-2 u prvoj utakmici skupine L na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je istrčala u formaciji baš kako je izbornik Zlatko Dalić i najavio - s trojicom stopera u zadnjoj liniji. Na početku svog mandata Dlić nije koristio tu formaciju, ali kako je došlo do pomlađivanja reprezentacije i novih igrača, znao se odlučiti za tu opciju. Za Svjetsko prvenstvo posebno je uvježbavana ta formacija.

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Luka Modrić nakon Engleske VIDEO
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Postava koja je izašla protiv Engleske bila je 3-4-2-1, a igrali su: Livaković - Gvardiol, Vušković, Šutalo - Perišić, Mario Pašalić, Modrić, Stanišić - Baturina, Sučić - Musa. Od stopera Dalić još na raspolaganju ima Martina Erlića, Marina Pongračića i Duju Ćaleta-Cara. Problem mogu biti bekovske pozicije jer Hrvatska nema klasičnog beka osim Stanišića. Gvardiol ga može odigrati sjajno, a tu su i Jakić i Marco Pašalić koji mogu uskočiti, a moguće i Ivan Perišić.

- Štogod smo napravili igrali smo s četiri braniča. Ovo s trojicom smo sada pokušali, to treba puno vremena. Neću to više pokušavati, ja znam što me je ranije dovelo do Svjetskog prvenstva - govorio je Dalić još u studenom nakon kvalifikacija, ali je u međuvremenu ipak promijenio ploču.

Formaciju s trojicom u obrani Hrvatska je probala protiv Kolumbije i Brazila (pobjeda i poraz) u pripremnoj turneji po SAD-u, a onda je doživjela poraz i od Belgije u Rijeci od 2-0. Upitno je hoće li Hrvatska tako igrati i protiv Gane i protiv Paname, ali svakako ostaje jedna od opcija za nastavak turnira i protiv jačih momčadi kada će trebati kontrolirati sredinu terena.

Protiv Engleske na momente je izgledalo dobro, a na momente je obrana jako trpjela. Mi vas pitamo, treba li Hrvatska i dalje igrati s trojicom u obrani?

Treba li Hrvatska i dalje igrati s trojicom u obrani?

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Komentari 12
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