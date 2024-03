VIDEO Evo kako je Petković šokirao krcati Poljud! Iz prvog pravog šuta Dinamo je poveo

Gotovo ništa igrači Hajduka i Dinama nisu pokazali do 38. minute, a onda su "modri" poveli iz prvog udarca na gol. Bruno Petković zabio je sa 17 metara u donji desni kut, bio mu je to već 17. ove sezone u svim natjecanjima, deseti u HNL-u.

Asistirao je čovjek koji se iznenađujuće našao u početnoj postavi "modrih", Francuz Romael Pierre-Gabriel. Petković se riješio čuvara Zvonimira Šarlije pa kroz noge drugog Hajdukova stopera Dominika Prpića pogodio kraj ukopanog Lovre Kalinića.

Petkovićev gol Hajduku pogledajte OVDJE.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kalinić se vratio na gol u HNL-u nakon 16 mjeseci pauze zbog ozljede pa primio 46. gol u karijeri protiv Dinama. Toliko je od jednog kluba primio i Manuel Neuer protiv Borussije Dortmund, dok je samo Andrea Consigli, aktualni golman Sassuola, više puta morao po loptu u mrežu. Juventus mu je zabio 61 gol.

Do kraja poluvremena Hajduk je bio jako blizu izjednačenja, Marka Livaju zaustavio je Maxime Bernauer ispucavanjem ispred gol-linije. To su u prijenosu potvrdili novom kamerom koja je prvi put u HNL-u postavljena paralelno s gol-linijom, što je HNS obećao nakon izbijanja afere VARgate. U nadoknadi je i Martin Baturina mogao do gola, ali je njegov udarac s ruba šesnaesterca zaustavila stativa.