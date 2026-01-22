Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIJE SE SUZDRŽAVAO

VIDEO Evo kako je Sigurdsson poludio na Šveđanina: 'Odj**i!'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Evo kako je Sigurdsson poludio na Šveđanina: 'Odj**i!'
3
Foto: Screenshot / net.hr

U 34. minuti susreta, Švedska je vodila 19-14, Eric Johannson ušao je u duel s Josipom Šimićem. Johannson je prilikom prolaska laktom udario našeg pivota u lice, a taj potez izazvao je bijes inače mirnog Sigurdssona

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija u Malmöu je izgubila u zadnjoj utakmici skupine protiv domaćina Švedske. Domaćini su slavili 33-25. Iako su na početku držali priključak Šveđanima koji su bili u ranom vodstvu, hrvatski rukometaši upali su u crnu rupu. Domaćini su se u jednom trenutku odvojili na +6, a reakcija izbornika Dagura Sigurdssona na početku drugog poluvremena sve je iznenadila. 

Pokretanje videa...

Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu 01:03
Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu | Video: 24sata/pixsell

U 34. minuti susreta, Švedska je vodila 19-14, Eric Johannson ušao je u duel s Josipom Šimićem. Johannson je prilikom prolaska laktom udario našeg pivota u lice, a taj potez izazvao je bijes inače mirnog Sigurdssona. Rođeni Islanđanin u tri utakmice na prvenstvu je zaradio čak dva žuta kartona. U blizini hrvatskog izbornika bio je Hampus Wanne koji se krenuo raspravljati sa Sigurdssonom, a on mu je odgovorio: 

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Od***i, od***i- - poručio mu je hrvatski izbornik i pokazivao podignuti lakat. Situaciju možete pogledati OVDJE

- Napravili smo previše pogrešaka, igrači su počeli previše nervozno. Bila je to jednosmjerna utakmica. Nismo ušli u ritam ni u obrani ni u napadu. Imali smo problem s vraćanjem u obranu pa su oni zabijali dosta golova iz kontri. Ima dosta stvari o kojima moramo razgovarati u momčadi - rekao je Islanđanin za RTL nakon utakmice.

Hrvatska sljedeću utakmicu igra u petak u 15.30 sati protiv Islanda. Nakon ih čekaju susreti protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Drugi strijelac Dinama pred izlaznim vratima?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugi strijelac Dinama pred izlaznim vratima?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Švedska - Hrvatska 33-25: Vrlo težak poraz naših. U drugi krug nećemo prenijeti bodove
LAKO SMO PALI

Švedska - Hrvatska 33-25: Vrlo težak poraz naših. U drugi krug nećemo prenijeti bodove

Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026