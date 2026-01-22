VIDEO Evo kako je Sigurdsson poludio na Šveđanina: 'Odj**i!'

Hrvatska rukometna reprezentacija u Malmöu je izgubila u zadnjoj utakmici skupine protiv domaćina Švedske. Domaćini su slavili 33-25. Iako su na početku držali priključak Šveđanima koji su bili u ranom vodstvu, hrvatski rukometaši upali su u crnu rupu. Domaćini su se u jednom trenutku odvojili na +6, a reakcija izbornika Dagura Sigurdssona na početku drugog poluvremena sve je iznenadila.

Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu

U 34. minuti susreta, Švedska je vodila 19-14, Eric Johannson ušao je u duel s Josipom Šimićem. Johannson je prilikom prolaska laktom udario našeg pivota u lice, a taj potez izazvao je bijes inače mirnog Sigurdssona. Rođeni Islanđanin u tri utakmice na prvenstvu je zaradio čak dva žuta kartona. U blizini hrvatskog izbornika bio je Hampus Wanne koji se krenuo raspravljati sa Sigurdssonom, a on mu je odgovorio:

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Od***i, od***i- - poručio mu je hrvatski izbornik i pokazivao podignuti lakat.

- Napravili smo previše pogrešaka, igrači su počeli previše nervozno. Bila je to jednosmjerna utakmica. Nismo ušli u ritam ni u obrani ni u napadu. Imali smo problem s vraćanjem u obranu pa su oni zabijali dosta golova iz kontri. Ima dosta stvari o kojima moramo razgovarati u momčadi - rekao je Islanđanin za RTL nakon utakmice.

Hrvatska sljedeću utakmicu igra u petak u 15.30 sati protiv Islanda. Nakon ih čekaju susreti protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske.