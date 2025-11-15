Obavijesti

VIDEO Evo kako je Uzbekistan poveo protiv Hrvatske na SP-u

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/MaxSport

Podsjetimo, Hrvatska je nastup u prvoj nokaut fazi izborila s drugog mjesta skupine C sa sedam bodova. Ispred naše reprezentacije bio je Senegal zbog bolje gol razlike

Hrvatska U-17 reprezentacija bori se za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva protiv Uzbekistana, ali suparnik naše selekcije vodi od 24. minute. 

Po desnoj strani napada je Sodikov dugo "cimao" braniča Hrvatske pa sjajno ubacio na drugu stativu, gdje se Khasanov naklonio i zabio za vodstvo Uzbekistana. 

Gol pogledajte OVDJE

