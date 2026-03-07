VIDEO Evo kako su Juventusovi navijači dočekali Mandžukića

U 28. kolu talijanske Serie A susreću se Juventus i Pisa. Juventus je slavio s visokih 4-0. Šestoplasirana momčad 'stare dame' na stadionu Allianz imala je posebnog gosta. Bivši igrač Juventusa i hrvatske reprezentacije Mario Mandžukić (39) dočekan je uz velike ovacije publike.

"Ratnik koji se nikad nije predao, div sposoban i braniti i zabijati nezaboravne golove" najavio je službeni spiker Hrvata. Mandžukić je dobio dres s brojem 17 koji je sam nosio dok je igrao u Torinu.

Podsjetimo, Mandžukić je u Juventusu proveo pet godina, u torinskom klubu igrao je od 2015. do 2020. U 'staru damu' došao je iz Atletico Madrida u transferu vrijednom 19 milijuna eura. Za torinski klub nastupio je 162 puta i zabio 44 gola. Pet puta osvojio je Serie A, tri puta talijanski Kup, a dva puta talijanski Superkup. Tijekom karijere osim za Juventus i Atletico Madrid, nastupao je i za Marsoniju, Zagreb, Dinamo, Wolfsburg, Bayern, Al-Duhail i Milan. S hrvatskom reprezentacijom osvojio je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a umirovio se 2021.