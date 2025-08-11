Obavijesti

NAKON POBJEDE

VIDEO Evo kako su navijači na Poljudu ispratili hajdukovce...

SPLIT - Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija. Na utakmici je bilo 25302 gledatelja, a u videosnimci možete pogledati kako su navijači pozdravili hajdukovce nakon tri boda.

Slavlje Hajduka na Poljudu 00:34
Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

SAŽETAK HAJDUK - GORICA 2-0

VIDEO Gorica ostala s 10 igrača pa popustila na Poljudu. Ovako su hajdukovci opet pobijedili...

Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija. Na utakmici je bilo 25302 gledatelja.

Sažetak Hajduk - Gorica 2:0 00:50
Sažetak Hajduk - Gorica 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Varaždin s desetoricom šokirao Slaven pa primio 'tricu'. Pogledajte preokret Belupa

SLAVEN - VARAŽDIN 3-1 Varaždin je nakon pregleda VAR snimke ostao s desetoricom pa poveo i šokirao Slaven. 'Farmaceuti' su se vratili, tvrdi gosti dugo odolijevali i imali svoje šanse, no Koprivničani su stigli do preokreta. Do pobjede su ih vodili Božić, Liber i Mitrović

Sažetak Slaven Belupo - Varaždin 3:1 01:30
Sažetak Slaven Belupo - Varaždin 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK OSIJEK - RIJEKA

VIDEO Pogledajte kanonadu promašaja Osijeka protiv Rijeke

OSIJEK RIJEKA 0-0 Prvih 45 minuta dvoboja na Opus Areni bilo je poput šahovske bitke, ali u drugom dijelu utakmica se otvorila. Osječani su imali nekoliko odličnih prilika preko Šopova, Živkovića, Babeca, Vrbančića i Čoline, ali sjajni Zlomislić i okvir gola spasili su hrvatskog prvaka koji u idućem kolu čeka Dinamo na Rujevici

Osijek - Rjeka 0-0 01:28
Osijek - Rjeka 0-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK ISTRA - LOKOMOTIVA

VIDEO Preokret, crveni karton i gol u zadnjoj minuti! Pogledajte sažetak 'ludnice' s Aldo Drosine

ISTRA 1961 LOKOMOTIVA 2-2 Spektakularnu utakmicu odigrali su nogometaši Istre i Lokomotive na Aldo Drosini u 2. kolu HNL-a. Gosti su poveli u osmoj minuti golom Vukovića, ali uslijedio je preokret domaćih preko Lawala (47.) i Bangure (77.). Kolinger je u 90. pocrvenio, ali Sušak u 94. donosi bod lokosima

Istra 1961 - Lokomotiva 2-2 01:37
Istra 1961 - Lokomotiva 2-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

