VIDEO Evo kako su navijači na Poljudu ispratili hajdukovce...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ispovijest kapetana Bekavca: Moja se priča ne smije ponoviti Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Kapetan Bekavac nam je otkrio: Sve je trajalo dvadeset minuta, izvukli su me iza ponoći iz Turske. Proveo je prvi dan kod kuće. Kod Ploča našli mrtvu bebu, žena je rodila kod kuće. Plenković jede manje i zdravije, nije otkrio koliko je skinuo kilograma. Mještani traže pravdu za Nikšu. DHMZ izdao novo upozorenje zbog toplinskog vala.

