VIDEO Evo kako su Varaždinci prekinuli fantastičan niz Gorice

Nogometaši Varaždina svladali su Goricu s minimalnih 1-0, a pogodak odluke postigao je kapetan Igor Postonjski iz penala.

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin - Gorica 1-0

Pokretanje videa ... Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Gorica je prije ovog poraza imala niz od četiri pobjede, s tim da je tri ostvarila u prvenstvu, a jednu u Kupu. Pobjedom je, pak, Varaždin nastavio s dobrim igrama u prvenstvu, sada ima dvije pobjede i dva remija u zadnja četiri nastupa.

Junak varaždinske pobjede bio je Igor Postonjski koji je postigao gol vrijedan tri boda, u 26. minuti je realizirao jedanaesterac.

Gorica je bila bolja nakon pogotka, ali i u drugom poluvremenu, no silni pokušaji nisu urodili plodom.

- To je tako. Jednostavno se tako desi. Ova utakmica me podsjetila na našu prošlu utakmicu protiv Istre kada smo se mi branili i zabili te uspjeli to sačuvati do kraja. Danas je bilo obratno, no nisam vidio melankoliju kod mojih igrača, jer da je problem bio pristup bio bih mnogo ljući - rekao je trener Gorice Dinko Jeličić, koji je doživio prvi poraz na klupi turopoljskog kluba.

Potpuni sažetak utakmice:

Tablica HNL-a: