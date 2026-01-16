Obavijesti

VIDEO Evo zašto je najbolji na svijetu! Dembele srušio Lille s dvije bravure, PSG opet na vrhu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

PSG je 13. prvenstvenom pobjedom došao do 42 boda i prestigao Lens koji ima 40 bodova, ali i utakmicu manje. Marseille i Lille su na trećem i četvrtom mjestu sa po 32 boda

Aktualni europski i francuski prvak Paris Saint-Germain pobijedio je Lille s 3-0 u petak na Parku prinčeva i privremeno ponovno došao na vrh ljestvice Ligue 1.

Ousmane Dembele je postigao prva dva pogotka za Parižane, prvi u 13. minuti na asistenciju Vitinhe, a drugi u 64. minuti majstorski izvedenim lobom s ruba kaznenog prostora. Konačnih 3-0 postavio je Bradley Barcola u trećoj minuti dodatka pred kraj utakmice.

Ligue 1 - Paris St Germain v Lille
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

PSG je 13. prvenstvenom pobjedom došao do 42 boda i prestigao Lens koji ima 40 bodova, ali i utakmicu manje. Marseille i Lille su na trećem i četvrtom mjestu sa po 32 boda.

