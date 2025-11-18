VIDEO Fenomenalne škarice, kontroverzan penal pa drama! Škotska izravno na Mundijalu

U posljednjem kolu skupine C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo izravan dvoboj za mjesto u Americi i drama. Hampden Park bio je poprište velike borbe između Škotske i Danske, a domaći navijači sanjali su pobjedu koja bi njihovu reprezentaciju odvela na Mundijal. I dosanjali su je, završilo je 4-2.

Škoti su krenuli furiozno. Već u trećoj minuti Scott McTominay je majstorskim škaricama zatresao mrežu i donio eksploziju oduševljenja na tribinama. Činilo se da je Škotska na pravom putu, ali početkom drugog dijela stigla je hladna skandinavska kazna.

Foto: Russell Cheyne

U 50. minuti, nakon starta Andrewa Robertsona na Gustava Isaksena, uključio se VAR. Poljski sudac Szymon Marciniak nakon pregleda snimke pokazao je na bijelu točku iako nije sasvim jasno je li se prekršaj, ako ga je bilo, dogodio unutar šesnaesterca. Siguran izvođač bio je mladi napadač Rasmus Hojlund, koji je hladnokrvno pogodio za 1-1.

Videe svih golova pogledajte OVDJE.

Foto: Lee Smith

Taj je rezultat bio dovoljan Dancima za kartu za Svjetsko prvenstvo, a Škotima je igrala samo pobjeda. Bolje vijesti stigle su im samo četiri minute nakon izjednačujućeg gola jer je Danac Rasmus Kristensen dobio drugi žuti karton, a u 78. minuti Lawrence Shankland zabija za novo vodstvo Škota i mjesto na SP-u.

Nije tu bio kraj drami jer je Škotska u nadoknadi zabila još dva gola za eksploziju oduševljenja na Hampdenu. Kieran Tierney je u 93. minuti donio vodstvo, a Kenny McLean u 98. postavio konačnih 4-2. Danska će morati u doigravanje.