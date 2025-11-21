Obavijesti

Sport

Komentari 1
SPEKTAKL OD UTAKMICE!

VIDEO Festival bizarnosti u Koprivnici: Golman Slavena obranio penal pa zabio autogol!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Festival bizarnosti u Koprivnici: Golman Slavena obranio penal pa zabio autogol!
Foto: Screenshot/Tportal

Ipak, golman Slavena kompromitirao je obranjeni penal 11 minuta kasnije kada je zabio u svoju mrežu. Nakon ubačaja iz kornera Vito Čaić je spasio loptu da ne izađe iz igre i uspio ju uputiti u peterac, a tamo se loše snašao Čović

Nakon prvog poluvremena u kojem je Slaven Belupo bio bolja momčad od Vukovara i vodio 2-0 na poluvremenu, u drugom dijelu se gost probudio. Već u 54. minuti mogao je zabiti za 2-1, ali udarac Robina Gonzaleza iz penala obranio je Čović.

Ipak, golman Slavena kompromitirao je obranjeni penal 11 minuta kasnije kada je zabio u svoju mrežu. Nakon ubačaja iz kornera Vito Čaić je spasio loptu da ne izađe iz igre i uspio ju uputiti prema golu, a tamo se loše snašao Čović i sam loptu skrenuo u gol.

Tražio je domaćin da se gol poništi i sugerirali da je lopta izašla izvan granica igrališta, ali gol je ostao stajati. 

Obranjeni penal i autogol Čovića pogledajte OVDJE

Srećom po njega, Jagušić je vratio dva gola prednosti Slavenu golom u 71. minuti, dok je Ilija Nestorovski dodao još jedan u 79. minuti za konačnih 4-1. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta
IMA TU SVEGA

FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta

Cole Palmer, igrač Chelseaja vrijedan 120 milijuna eura, slomio je nožni palac u svojoj kući. Kaže da je slučajno udario nogom u vrata. No, nije on jedini. Bilo je među sportašima, pa i hrvatskima, mnogo slučajeva bizarnijih ozljeda
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025