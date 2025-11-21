VIDEO Festival bizarnosti u Koprivnici: Golman Slavena obranio penal pa zabio autogol!

Nakon prvog poluvremena u kojem je Slaven Belupo bio bolja momčad od Vukovara i vodio 2-0 na poluvremenu, u drugom dijelu se gost probudio. Već u 54. minuti mogao je zabiti za 2-1, ali udarac Robina Gonzaleza iz penala obranio je Čović.

Ipak, golman Slavena kompromitirao je obranjeni penal 11 minuta kasnije kada je zabio u svoju mrežu. Nakon ubačaja iz kornera Vito Čaić je spasio loptu da ne izađe iz igre i uspio ju uputiti prema golu, a tamo se loše snašao Čović i sam loptu skrenuo u gol.

Tražio je domaćin da se gol poništi i sugerirali da je lopta izašla izvan granica igrališta, ali gol je ostao stajati.

Obranjeni penal i autogol Čovića pogledajte OVDJE

Srećom po njega, Jagušić je vratio dva gola prednosti Slavenu golom u 71. minuti, dok je Ilija Nestorovski dodao još jedan u 79. minuti za konačnih 4-1.